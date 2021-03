Gordon Liddy (90), medeverantwoordelijke Watergate, overleden

G. Gordon Liddy, een voormalig FBI-agent die werd veroordeeld voor zijn aandeel in het Watergate-schandaal, is dinsdag op negentigjarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn zoon laten weten aan The Washington Post. Waar Liddy aan is overleden is niet bekendgemaakt, alleen dat het niet aan het coronavirus was. Hij leed aan Parkinson.

Liddy gaf leiding aan een onderzoekseenheid die in opdracht van de Republikeinse president Nixon in 1972 afluisterapparatuur plaatste in het Watergate-gebouw in Washington, waar het hoofdkantoor van de Democratische Partij destijds gevestigd was. Op zeker twee verschillende momenten werd in het complex ingebroken. De eerste keer om afluisterapparatuur te plaatsen en documenten te fotograferen, de tweede keer om microfoons bij te stellen en nog meer apparatuur te plaatsen. Toen werden de inbrekers op heterdaad betrapt. Twee journalisten van The Washington Post, Bob Woodward en Carl Bernstein, brachten de affaire aan het licht. Het Huis van Afgevaardigden begon daarop een afzettingsprocedure tegen Nixon, die uiteindelijk eieren voor zijn geld koos en in 1974 zelf aftrad.

In 1973 werd Liddy veroordeeld tot 20 jaar celstraf voor samenzwering, inbraak en illegaal afluisteren. De straf van Liddy was veel langer dan die van de overige veroordeelden, omdat hij weigerde te getuigen. President Jimmy Carter zette zijn straf later om naar acht jaar, uiteindelijk kwam hij na vierenhalf jaar weer vrij. Na zijn vrijlating ging hij aan de slag als conservatieve radiopresentator. Liddy praatte in zijn programma veel over het Watergate-schandaal en zei herhaaldelijk dat hij er geen spijt van had. Hij zei dat hij het zo opnieuw zou doen „maar dan met een betere crew”. In 1980 schreef hij een boek over de affaire, Will, dat een bestseller werd.

