Gomarus schrapt zin uit lesstof en gaat in gesprek met oud-leerlingen over homoseksualiteit

De Gomarus in Gorinchem gaat een zin over „gebed en genezing” schrappen uit de lesstof. Ook komt er een gesprek met oud-leerlingen over homoseksualiteit naar aanleiding van een artikel in NRC afgelopen weekend. Dat zeggen bestuursvoorzitter Chris Flikweert en directielid Jan-Willem Arkeraats in een gesprek met het Brabants Dagblad.

In het boek over godsdienst dat De tien woorden heet, staat over homoseksualiteit: „Je mag wel proberen, met deskundige hulp en in de weg van het gebed, genezen te worden”. Tegen de krant zeggen Flikweert en Arkeraats dat „ga maar even bidden en dan is het voor elkaar” niet de visie van de school is. Daarom gaan ze die regel schrappen. Ook zeggen ze veel reacties te hebben gehad van oud-leerlingen, te willen leren van die ervaringen en met hen in gesprek willen gaan.

Oud-leerlingen vertelden in NRC hoe het is om homoseksueel te zijn op de reformatorische school. Zo werden drie van hen gedwongen om hun ouders te vertellen over hun seksuele geaardheid. De school ziet homoseksualiteit als „zonde tegen de natuur”. Het leverde een storm van kritiek op. De Inspectie van het Onderwijs liet weten de verhalen van de leerlingen te zien als een „zorgelijk signaal” en die „zeer serieus te nemen”. Minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) noemde het „absoluut onaanvaardbaar” dat de jongeren gedwongen uit de kast moesten komen.

Het artikel zorgt ervoor dat de discussie over artikel 23 weer oplaait. Daarin is de vrijheid van onderwijs vastgelegd, dat religieus onderwijs mogelijk maakt en ouders de vrijheid geeft om kinderen naar een school met een religieuze inslag te sturen. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer zei in een reactie dat de rechten van een kind boven die van een school gaan.

