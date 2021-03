GGD: wijs nieuwe doelgroepen aan voor inenting met AstraZeneca

Koepelorganisatie GGD GHOR wil dat het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM snel bepalen welke nieuwe doelgroepen er met het AstraZeneca-vaccin kunnen worden ingeënt. Op dit moment vaccineren de GGD’s zorgmedewerkers met dat vaccin, maar de afgelopen dagen werden onvoldoende afspraken ingepland om alle vaccins op te maken. Die doses blijven nu in de opslag liggen, omdat de GGD’s ze niet mogen gebruiken voor andere doelgroepen.

Een van de regio’s die daarmee te maken heeft, is de GGD-regio Hollands Midden. Adam Cohen, hoogleraar klinische farmacologie en nu vrijwilliger bij de GGD Hollands Midden, twitterde dinsdag een foto van een prikhal vol lege stoelen vanuit het vaccinatiecentrum in Alphen aan den Rijn. Hij schreef erbij: „We hebben nog wel wat capaciteit over om te prikken. En ook genoeg vaccin. Waar blijven de armen om het in te spuiten?”

Een dag later staat Cohen op een locatie in Leiden waar het iets drukker is, maar hij heeft genoeg tijd om even te telefoneren. Dat zijn tweet zoveel losmaakte, is volgens hem veelzeggend. „De nood is hoog en het vaccineren gaat frustrerend langzaam. Waar zit nu precies het probleem?”

Carin Boon, woordvoerder van de GGD Hollands Midden, bevestigt dat het op de priklocaties veel rustiger is dan verwacht. Momenteel wordt ongeveer 10 procent van de prikcapaciteit gebruikt, doordat er nog te weinig vaccins zijn. Maar er speelt meer. Slechts één op de vier ‘afsprakenslots’ die zijn bestemd voor zorgmedewerkers wordt momenteel gevuld. Deze woensdag staan er zo’n 200 afspraken, vrijdag maar 85. Naar oorzaken is het gissen, mogelijk neemt de vaccinatiebereidheid af. „We horen van zorgverleners die wél komen dat hun collega’s twijfelen door al het slechte nieuws over Astra”, aldus Boon.

Geen zicht op aantallen

Het probleem speelt niet alleen in de regio Hollands-Midden; koepelorganisatie GGD GHOR stelt dat regio’s door het hele land moeite hebben om de tijdslots te vullen. De woordvoerder kan alleen gissen naar een antwoord: „Misschien komen ze later toch nog, of is het vertrouwen in het vaccin inderdaad weggezakt.”

Tegelijkertijd weet de GGD ook niet hoeveel zorgmedewerkers exact mogen worden verwacht. Het gaat voor een deel om mensen van wie een eerdere afspraak niet doorging vanwege het tijdelijk stopzetten van de vaccinaties met AstraZeneca, omdat er toen zorgen waren over de veiligheid van het vaccin. De GGD heeft geen zicht op de aantallen, omdat zorgwerkers worden uitgenodigd via hun werkgevers in bijvoorbeeld de thuiszorg of via de GGZ. „Niemand heeft een lijst met hoeveel medewerkers het precies zijn”, zegt Boon van GGD Hollands Midden. „Het kan ook zijn dat deze groep is opgedroogd, dat weten we niet.”

Het gevolg van dit alles: duizenden doses van het AstraZeneca-vaccin blijven in Alphen en Leiden voorlopig in de koelkast liggen. Zelf een nieuwe doelgroep uitnodigen om de vaccins versneld weg te prikken, mag de GGD niet, zegt directeur van GGD Hollands Midden Sjaak de Gouw. „De afspraak is dat wij Astra uitsluitend voor zorgmedewerkers gebruiken. Dat is het landelijk beleid en daar houden we ons aan.”

Het RIVM bevestigt dat de GGD’s geen reservelijst hebben om vaccins die blijven liggen op te maken. Het vaccin mag pas aan anderen worden gegeven als het ministerie van Volksgezondheid of het RIVM dat heeft besloten.