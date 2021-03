Fragmenten uit de vrijgegeven verkennersnotities

Er zijn „aandachtspunten” voor een gesprek met het CDA, de mogelijke derde partij die met VVD en D66 zou gaan praten. Eén van die punten: „Stabiliteit fractie/partij”. Bij de ChristenUnie staat: CU „wil zelf (nog) niet, niet aan de beurt”. De linkse partijen, die „elkaar niet echt vasthielden”, hebben verschillende wensen. GroenLinks „wil graag”, maar wil dat een vijfde partij aanschuift voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De PvdA „stelt als voorwaarde 2e linkse partij”. De SP „ligt niet voor de hand, deur niet dicht”.

Op basis van de gesprekken van de informateurs met de lijsttrekkers, en hun brieven, staat in de notitie dat GroenLinks niet van plan is van migratie een groot thema te maken. In 2017 mislukte de formatie met GroenLinks nog op dit onderwerp. „Vorige keer zat het vast op allerlei deals in EU, die deals zijn er nooit gekomen. Wij zijn niet van plan dat op te spelen, zouden het groot kunnen maken, gaan we niet doen, route Europa volgen.”

De VVD en D66 kunnen het, volgens de weerslag van het D66-standpunt, „helemaal met elkaar vinden”. Klimaat ligt moeilijk. De VVD noemt dat „een gevoelig punt met D66”. Hetzelfde geldt voor stikstof. Halvering van de veestapel, wat D66 wil, is voor de VVD „geen doel, maar minder vee [is] wel [de] consequentie”.

Ook migratie noemt de VVD „een spannend onderwerp” met D66. de VVD wil „meer doen aan integratie kant, NL normen en waarden”. D66 pleit volgens de notitie voor „een evenwichtig en integraal migratiebeleid, waaronder een humaan vluchtelingen-beleid en een verbindend integratiebeleid.”

De ex-verkenners hebben een vragenlijst over de PVV in hun notities staan. Kennelijk bedoeld om na te gaan hoe ver het uitsluiten van de partij gaat. Er staat: „PVV: afhechten (eerst gesprek CDA nodig?)” Maar partijen krijgen ook de vraag: „Sluit je samenwerking tussen fracties in de TK (moties, wetgeving, begroting, deelakkoorden) bij een of meer onderwerpen ook uit?” En: „Kan het standpunt inzake uitsluiting nog wijzigen, met name t.a.v. een verkennend gesprek?”

Onderstaande documenten zijn vrijgegeven door de Tweede Kamer. Klik op de afbeelding voor de volledige pagina.

