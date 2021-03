Four Freedoms Award voor Filippijnse journalist Maria Ressa

De Filippijnse journalist Maria Ressa heeft woensdag een Four Freedoms Award ontvangen. Ze kreeg de prijs voor de vrijheid van meningsuiting vanwege haar verslaggeving over de mensenrechtenschendingen tijdens de war on drugs van president Rodrigo Duterte. „Ongeacht hoe zwaar de omstandigheden zijn of hoeveel weerstand ze ondervindt”, schrijft de organisatie. De uitreikingsceremonie vond vanwege het coronavirus digitaal plaats.

Ressa is een voormalig CNN-correspondent die in 2012 het sociale nieuwsplatform Rappler opzette. Als een van de weinige nieuwsorganisaties in de Filippijnen berichtte dat platform kritisch over de war on drugs die Duterte voert en waarbij tot nu toe duizenden doden zijn gevallen. Het werk van Ressa en haar nieuwsplatform zorgde ervoor dat ze zelf ook het doelwit werd van de regering: momenteel lopen er negen rechtszaken tegen haar en Rappler.

„Ergens tegen opstaan, betekent dat je neergeslagen kunt worden. Het voelt spannend: is er genoeg tegengeluid of gaan we onze rechten vrijwillig verliezen?”, zei Ressa vorig jaar in een interview met NRC. „Soms denk ik ook: ga je gang maar en kondig de dictatuur gewoon af. Dan kunnen we stoppen met deze poppenkast en kan ik gewoon zeggen: oké, ik hou op met verslag doen. Het zou makkelijker zijn.” Ressa werd in 2018 uitgeroepen tot één van de personen van het jaar door het Amerikaanse tijdschrift TIME en eerder dit jaar werd ze genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.

De Four Freedom Awards zijn onderscheidingen die zijn vernoemd naar vier vrijheden die de Amerikaanse president Roosevelt in 1941 noemde tijdens een toespraak in het Congres. Onder meer koningin Juliana, John F. Kennedy, Nelson Mandela en de Dalai Lama wonnen een Four Freedom Award. De prijzen worden afwisselend uitgereikt door de Roosevelt Stichting in Middelburg (in de even jaren) en het Franklin and Eleanor Roosevelt Institute (in oneven jaren) in het Hyde Park in New York.