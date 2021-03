Europese Commissie daagt Polen voor Europese Hof van Justitie vanwege rechtspraak

De Europese Commissie daagt Polen opnieuw voor het Europees Hof van Justitie vanwege de tuchtmaatregelen die het land gebruikt tegen onafhankelijke rechters. De Commissie hoopt met een uitspraak van het Hof te voorkomen dat de Poolse en Europese rechtsstaat verder worden aangetast, zo werd woensdag bekend gemaakt. Poolse rechters worden onder meer disciplinair gestraft wanneer zij in hun vonnissen het Europese recht laten prevaleren boven wetgeving van de conservatief-nationalistische PiS-regering.

Met een spoedprocedure, een zogeheten interim maatregel, kan het Europees Hof binnen enkele maanden een streep zetten door Poolse wetgeving die ruim een jaar geleden van kracht werd. Mogelijk kan het Hof daarmee ook voorkomen dat meer rechters geschorst of gestraft worden die zich niet conformeren aan de Poolse politiek. Op de vraag waarom het een jaar duurde voordat de Commissie in actie kwam, zei Eurocommissaris Didier Reynders (Justitie) dat eerst zorgvuldig alle procedures moesten worden doorlopen. „Wij hebben niet dezelfde tijdlijn als social media.”

De Commissie wordt vaak verweten te laat of te slap te reageren op beschadiging van de rechtsstaat in Polen en Hongarije. Nederland heeft vanwege de ontwikkelingen in Polen besloten niet meer zomaar verdachten over te dragen die vallen onder het Europees Arrestatiebevel.

Vriendin van minister

Sinds PiS, samen met twee kleine, rechtse coalitiepartijen, in 2015 aan de macht kwamen in Polen, is de onafhankelijkheid van de rechtspraak stelselmatig ondermijnd. Het Constitutioneel Hof is – deels op illegale wijze – gevuld met politieke getrouwen. Het parlement heeft controle genomen over de Raad voor de Rechtspraak, die over de benoemingen en promoties van rechters gaat. Vorig jaar werd ook de voorzitter van de Hoge Raad vervangen door een persoonlijke vriendin van de minister van Justitie. De tuchtprocedures tegen rechters zijn aangescherpt.

Rechters die zich kritisch opstellen tegenover de regering kunnen uit hun ambt worden gezet, inkomen verliezen en strafrechtelijk worden vervolgd. Deze maatregelen zijn niet alleen bedoeld om hen het werk onmogelijk te maken, maar ook om andere rechters af te schrikken. Poolse machthebbers verdedigen hun rigoureuze aanpak met het argument dat de rechterlijke macht een „kaste” is die „gezuiverd” moet worden.

Geen boete opgelegd

De Europese Commissie heeft eerder geprobeerd in te grijpen in Polen, maar zonder veel resultaat. De Commissie wist, met een uitspraak van het Europees Hof, wel te voorkomen dat Polen rechters tot vervroegd pensioen kon dwingen. Maar verder hebben alle waarschuwingen, rechtszaken en procedures weinig teweeg gebracht. Grotendeels omdat de Commissie niet al haar middelen benut. Een jaar geleden oordeelde het Hof in Luxemburg al dat de Poolse tuchtkamer van de Hoge Raad niet deugt, maar deze bleef – in iets afgezwakte vorm – opereren. De Commissie had een forse boete kunnen eisen voor elke dag dat Polen de uitspraak van het Hof negeert, maar heeft dat tot op heden niet gedaan.

