‘Eén ding hebben de mensen hier gemeen: het zijn anarchisten’

‘Ik vind dat de natuur enorm relativeert. De natuur is een constante in ons leven, die is er altijd, en dat is geruststellend. Corona of geen corona, de bomen krijgen blaadjes, de vogels leggen een ei. En de natuur is iets waarop we heel zuinig moeten zijn. We staan niet náást de natuur, we zijn de natuur – net zo goed als planten en dieren en schimmels en korstmossen. Respect voor de natuur is zelfrespect.

„Sinds twee jaar ga ik bijna iedere week naar Gravingen, een naturistengebied bij Utrecht. Ik wil even benadrukken: ik ben géén nudist. Ik moet er niet aan denken mijn boodschappen in m’n blootje te doen, of naakt met een rol wc-papier over de camping te lopen. Ik trek mijn kleren uit als offer aan de natuur, om er één mee te zijn. Ik vind het niet gek daar in je eigen natuurlijke staat te staan, in your birthday suit.

„Het is een prachtig gebied, tien hectare veenmosrietlandschap, met kraakhelder water uit de Molenpolder. In alle seizoenen zie je er weer andere dieren, planten en ook mensen. Mensen die er voor het bloot zijn, mensen die er voor de natuur zijn, of uit spirituele overwegingen. Van allerlei pluimage, van hoveniers tot hoogleraren.

„Je moet lid worden, dat kost 85 euro per jaar. Eerst moet je door een soort ballotagecommissie en een ochtendje meelopen. Maar dan gaat er een paradijsje voor je open: je kunt er wandelen, kanoën, zwemmen.

„Ik kom voor de natuur én voor de sauna. Die is wel even open geweest vorig jaar, met allerlei restricties, maar nu is hij al een tijd dicht. Ik mis het. Ik kreeg afgelopen september de diagnose reuma, en dan is warmte heel fijn. Ik vond het lastig dat ik het deze winter met geen mogelijkheid warm kon krijgen.

„De sauna in het gebied is heel kleinschalig, heel sociaal. Je komt er bekenden tegen, maar hebt niet de verplichting met elkaar te praten. En ik vind het leuk dat je vanuit de sauna zo de natuur in kan én dat er geen commerciële liflafjes aan vastzitten.

„Het leuke aan ‘mijn’ gebiedje, is dat alle mensen één ding gemeen hebben: het zijn anarchisten. Over de sauna was ook élke keer discussie vanwege de coronaregels: mag je liggen of moet je zitten? Mag je wel praten, vanwege de aerosolen? Iedereen had zijn eigen regels. Maar de sauna zorgt toch vooral voor verbinding, en iedereen waakt ervoor dat er niemand buitengesloten wordt.”