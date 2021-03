Dramatische eerste beursdag voor ‘te hoog geprijsd’ Deliveroo

De voortekenen waren al slecht, de werkelijkheid werd een drama voor Deliveroo. Op de ochtend dat de Britse maaltijdbezorger een beursnotering kreeg in Londen, zakte de koers direct in: met 30 procent.

Daarmee verdampte woensdag in een kwartier tijd meer dan 2 miljard Britse pond (2,4 miljard euro) aan beurswaarde. De koers herstelde daarna amper. Aan het einde van de dag was het verlies ruim 26 procent.

„Dit zie je zelden bij een beursgang”, zegt analist Jos Versteeg van zakenbank InsingerGilissen. „Als het zo slecht gaat, wordt nog weleens ondersteuning gegeven door de bank die de beursgang begeleidt. Nu was er blijkbaar zó weinig belangstelling dat het niet te houden was.”

De geflopte beursgang was niet alleen een tegenvaller voor Deliveroo, maar ook voor de Britse overheid. Die hoopte dat een succes van de maaltijdbezorger zou helpen om meer techbedrijven te laten kiezen voor een beursnotering in Londen.

Toenemende twijfels

Tot voor kort heerste er nog optimisme over deze beursgang. De markt voor thuisbezorging is razendsnel gegroeid, geholpen door de pandemie die mensen wereldwijd thuis houdt. Hoewel Deliveroo vorig jaar verlies leed, steeg de omzet met 50 procent naar bijna 1,2 miljard pond.

De afgelopen dagen namen de twijfels toe. Meerdere institutionele beleggers, waaronder de investeerders Legal & General (1.400 miljard euro belegd vermogen) en Aberdeen Standard (500 miljard euro), zeiden vorige week dat zij dit aandeel niet zullen kopen.

Grote beleggers zijn bezorgd over de almacht van de Deliveroo-oprichter

Zij waren bezorgd over de almacht die Deliveroo-oprichter Will Shu zal behouden. Met 6,3 procent van de aandelen, zou hij drie jaar lang 57,5 procent van de stemrechten hebben. Andere aandeelhouders hebben daarmee weinig invloed op de koers.

Daarnaast waren beleggers ongerust over hoe Deliveroo zijn honderdduizend fietskoeriers behandelt. Het bedrijf neemt hen niet in dienst, zoals de Nederlandse concurrent Just Eat Takeaway dat doet, maar huurt hen in als zzp’ers.

Dat is veel goedkoper, omdat Deliveroo dan geen sociale premies hoeft te betalen. Of loon, op de dagen dat een koerier ziek is.

Maar het is ook een risico. In februari oordeelde de hoogste Britse rechter dat chauffeurs van taxi-app Uber behandeld en betaald moeten worden als ‘workers’, een categorie tussen vaste werknemers en zelfstandig ondernemers in, die recht hebben op een minimumloon, pensioen en vakantiegeld.

Diezelfde maand bepaalde het gerechtshof van Amsterdam dat de Nederlandse fietskoeriers van Deliveroo werknemers zijn, en zo behandeld en betaald moeten worden. Deliveroo houdt zich er vooralsnog niet aan en wil in cassatie gaan bij de Hoge Raad.

Beleggers zien dit soort uitspraken als een gevaar voor alle platformbedrijven die met zzp’ers werken. Na zo’n vonnis kunnen de kosten van de bedrijfsvoering omhoog schieten.

Op alle fronten slechte cijfers

Dit negatieve sentiment droeg eraan bij dat Deliveroo een introductieprijs koos van 3,90 pond, helemaal onderin de voorgenomen reikwijdte van 3,90 tot 4,60 pond. Maar zelfs die prijs was nog te hoog, zegt analist Michael Roeg van zakenbank Degroof Petercam. „Ik had vorige week de prospectus gedownload”, zegt hij. Daarin geeft Deliveroo feiten en cijfers voor potentiële beleggers.

Roeg zette alle cijfers op een rijtje: marktaandeel, brutowinst, bruto handelswaarde. Die vergeleek hij met de belangrijkste concurrenten: Just Eat Takeaway, DeliveryHero, UberEats. Op alle fronten zag hij bij Deliveroo relatief slechte cijfers. Vervolgens legde hij de introductieprijs van Deliveroo ernaast en concludeerde: „Dit aandeel is veel te hoog geprijsd.”

De onzekerheid rond rechtszaken komt daar nog bovenop. „Hun kosten kunnen eigenlijk alleen maar hoger worden”, zegt Roeg. Daarmee rijst de vraag: kan Deliveroo ooit winstgevend worden als het zijn personeel beter moet gaan behandelen?

Al met al vindt Roeg de grote daling van woensdag „helemaal niet vreemd”. Hij vraagt zich vooral af: „Wie zijn die beleggers die dit aandeel wél hebben gekocht op de introductiestand? En waaróm?”