Dramatische beursgang voor Deliveroo: bedrijf ziet 2 miljard verdampen

De beursgang van Deliveroo in Londen is woensdag uitgelopen op een fiasco voor de Britse maaltijdbezorgingsdienst. Het aandeel debuteerde op de beurs met een waarde van 3,90 Britse pond (4,58 euro) en zakte snel naar 2,92 pond (3,43 euro). Het bedrijf zag daarmee in enkele uren zo’n twee miljard pond aan beurswaarde verdampen.

De afgelopen dagen werden de vooruitzichten voor de beursgang van Deliveroo steeds minder rooskleurig. Maandag werd de verwachte prijs voor een aandeel al bijgesteld: waar er eerst een prijs werd verwacht van tussen de 3,90 en 4,60 pond, werd dit later bijgesteld naar een prijs tussen de 3,90 en 4,10 pond. Vorige week lieten verschillende grote vermogensbeheerders voor de beursgang weten geen aandelen Deliveroo aan te schaffen, omdat ze problemen hebben met de manier waarop het bedrijf met het personeel omgaat. Ze aarzelden ook vanwege de duale aandelenstructuur van het bedrijf. Hiermee houdt oprichter Will Shu straks met 6,5 procent van de aandelen toch 57,5 procent van het stemrecht in het bedrijf. Het is uitzonderlijk dat beleggers zich uitspreken over een debutant op de beurs.

Uit een onderzoek van het Britse platform The Bureau of Investigative Journalism bleek vorige week dat de een op de drie bezorgers van Deliveroo minder dan het Britse minimumuurloon van 8,72 pond (10,23 euro) verdient. Volgens de Britse vakbond van onafhankelijke werknemers zijn het loon en de werkomstandigheden van de bezorgers van het bedrijf sinds de coronapandemie achteruitgegaan, terwijl het bedrijf zelf flink aan de crisis verdient. De vakbond riep medewerkers van de maaltijdbezorgingsdienst op om te gaan staken op de dag dat het bedrijf naar de beurs zou gaan.

Lees ook: Het beloofde spektakel rond Deliveroo’s beursgang blijft uit