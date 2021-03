‘De vraag naar zelftesten is bijna niet bij te benen’

‘Extractiebufferbuisje’. ‘Spuitmonddop’. ‘Teststrip’. Marjolein Kampschreur (37) uit Amsterdam moest „echt even opletten” bij het lezen van de handleiding van haar coronazelftest, maar het afnemen ging goed. De uitslag was negatief en die van de werknemers van haar campagnebureau ook.

„We gebruikten de testen om met een veilig gevoel fysiek bij elkaar te kunnen zijn tijdens een aantal strategiedagen”, vertelt Kampschreur. „Het bedrijf is behoorlijk gegroeid afgelopen jaar en de nieuwe werknemers hadden elkaar alleen nog maar online gezien.”

Sinds woensdag verkopen enkele apotheken in Nederland coronazelftesten voor 8,95 euro – binnenkort liggen ze in meer apotheken en in supermarkten. Op internet zijn ze al een tijd verkrijgbaar. Gebruikers zeggen dat ze de coronazelftest afnemen om zich „veiliger te voelen” als ze bijvoorbeeld met vrienden of familie afspreken of naar hun werk gaan.

De test werkt als volgt: je draait het wattenstaafje vier keer rond in beide neusgaten. Een voordeel aan de zelftest is dat het staafje minder ver in je neus moet dan bij een PCR-test, namelijk twee centimeter, maar prettig is het nog steeds niet. Vervolgens stop je het wattenstaafje in het plastic buisje met vloeistof, knijp je in de onderkant van het buisje en draai je het wattenstaafje heen en weer. Nadat je het wattenstaafje uit het buisje hebt gehaald, sluit je het buisje af met de ‘druppelaardop’. Tot slot druppel je de vloeistof op de teststrip. Die geeft aan of je de test juist hebt uitgevoerd en na vijftien tot twintig minuten volgt het testresultaat.

Bij Apotheek Medicijnman in Amsterdam werden aan het eind van de woensdagmiddag al rond de 900 zelftesten verkocht, zegt apotheker Hana Softic. Simon Latumalea van Apotheek Avereest in Dedemsvaart en Apotheek Balkburg in Balkbrug (beide Overijssel) heeft op dat moment ook al bijna 900 testen in totaal verkocht. „Het is bijna niet bij te houden”, zegt hij.

„We zeggen wel tegen elke klant dat het belangrijk is dat hij of zij zich aan de maatregelen blijft houden, ook bij een negatieve testuitslag”, zegt Softićc. De zelftesten zijn veel minder betrouwbaar dan de PCR-testen die in de teststraten worden gebruikt. Bij mensen zonder klachten vinden de zelftesten maar 58 procent van de besmettingen die met de PCR-testen worden gevonden.

‘Just to be safe’

De testen die in de apotheken te koop zijn, zijn na een soort spoedprocedure door het ministerie van VWS toegelaten tot de Nederlandse markt. Op het internet zijn ook testen te koop van fabrikanten die (nog) niet zo’n ontheffing hebben gekregen.

De schoonmoeder van Anne Lekkerkerker (34) heeft online al meerdere zelftesten gekocht. „Ze laat al haar sociale contacten een zelftest doen voor ze hen ziet”, vertelt Lekkerkerker, die net iets boven Lyon in Frankrijk woont. „Ik moest er laatst ook één doen toen ze op bezoek kwam. Het resultaat was negatief. Mijn schoonmoeder is zeventig en heeft wat overgewicht, dus ze voelt zich kwetsbaar. Zelf doet ze af en toe ook een zelftest.”

David Röben (28) uit Utrecht deed een op het internet gekochte zelftest toen hij met vrienden naar een vakantiehuisje ging. „Just to be safe, ik had geen klachten.” Hij testte negatief.

Is het niet verleidelijk de anderhalve meter afstand te schenden als je een negatieve zelftestuitslag hebt gekregen? Voor Röben niet, zegt hij, hij is sceptisch over de betrouwbaarheid van de zelftest. Lekkerkerker zegt dat een negatieve zelftest haar een veilig gevoel geeft, waardoor ze minder afstand houdt. „En je geeft elkaar ook wel gewoon een knuffel.”

Ook Samira Houtenbos (29) uit Egmond aan Zee zegt dat ze „qua afstand houden” iets „losser” werd toen haar zelftestuitslag negatief was. Ze gebruikte de zelftest toen ze met een cast en crew filmopnames ging maken voor een online escaperoom. Professionele filmopnames zijn toegestaan in coronatijd, samenkomen met twintig man vond ze „lastig”. Daarom liet ze alle medewerkers, inclusief zichzelf, een zelftest doen en een foto naar haar sturen van de uitslag. Iedereen testte negatief.

Houtenbos schreef voor haar medewerkers zelf een handleiding bij de zelftest, omdat ze de oorspronkelijke onduidelijk vond. „Het waren heel veel plaatjes met veel pijltjes. Er was bijvoorbeeld een plaatje van een testbuisje met aan weerszijden een pijltje dat naar het buisje wees. Ik wist niet wat dat betekende. Moest ik in het buisje knijpen?”

Röben omschrijft de handleiding bij zijn zelftest als een IKEA-handleiding en als „redelijk duidelijk”. De handleiding bij de zelftesten van de apotheek heeft veel tekst met weinig jargon en een paar begeleidende afbeeldingen.

Niet alleen mensen die bang zijn anderen te besmetten halen een zelftest. Volgens apotheker Latumalea zijn de zelftesten ook populair onder ouders met verkouden kinderen. „Zo’n zelftest is kindvriendelijk, omdat het wattenstaafje niet zo diep de neus in moet. Ouders staan te popelen hun kind terug naar school te sturen.”

