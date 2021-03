De nietszeggendheid van de geluksscore

Verrassend nieuws, deze maandag: Nederlanders hadden in 2020 een iets hoger persoonlijk welzijn dan in 2019, aldus het CBS. Er werd meteen gespeculeerd over de mogelijk weldadige gevolgen van een crisis. Hoe weet je of je gelukkig bent, vroeg ik me af. Zelf kan ik mijn geluksgevoel niet waarnemen door mijn blik erop te fixeren – sommige dingen zie je beter vanuit je ooghoeken. Als ik wil weten hoe het met me gaat, kijk ik naar mensen die rennen om hun trein te halen. Gaat het goed met me, dan hoop ik dat het ze lukt nog net tussen de deuren door te glippen. Gaat het slecht, dan hoop ik dat ze aankomen als de deuren dicht zijn, nog op het knopje drukken en toezien hoe de trein wegrijdt.

Het is geen ideale methode, dat geef ik toe. Maar is die van het CBS beter?

Het bureau meet op twee manieren. Het vraagt mensen jaarlijks op de man of ze gelukkig zijn; hieruit blijkt dat het geluksniveau iets is gedaald. In 2019 noemde 88,9 procent zich gelukkig, in 2020 86,8 procent. Daarnaast bepaalt het CBS het welzijn van mensen aan de hand van acht ‘dimensies’, zoals de leefomgeving, het veiligheidsgevoel en het sociale leven. Aan al die dimensies moeten mensen een cijfer geven; het gemiddelde is de ‘geluksscore’. Het nieuws van maandag ging hierover: het percentage dat gemiddeld een 7 of hoger geeft is sinds 2019 iets gestegen, van 64,7 naar 66,2.

Je kunt op de CBS-site je eigen geluksscore uitrekenen; ik kwam uit op een 8,1. Ik mag me dus officieel een gelukkig mens noemen. Waarschijnlijk was dit in 2019 ook zo: op de meeste dimensies is niks veranderd. Ik ben blij met mijn leefomgeving en ik voel me veilig, net als vorig jaar. Zelfs met mijn sociale leven ben ik blij, want al zie ik sommige vrienden minder, hun leukheid is constant gebleven.

Maar betekent dit dat er in mijn welzijn het afgelopen jaar niks is veranderd? Nee. Allereerst zeggen die acht even zwaar wegende CBS-dimensies natuurlijk niks over wat voor mij geluk bepaalt. Bovendien: een gelijk gebleven geluksscore suggereert continuïteit, maar verhult de fluctuaties. Je kunt meer stress en verveling ervaren, en je tegelijk bewuster zijn van wat nog wél kan en waarvoor je dankbaar bent. Het netto effect van corona kan dan uitkomen op nul.

Dit werkt ook zo op groepsniveau. Sommige mensen varen wel bij een inperking van prikkels en keuzemogelijkheden, anderen lijden er juist onder. Als beide groepen even groot zijn, is het netto effect wederom nul.

Intussen is dit voor velen wel degelijk een jaar van uitersten geweest. Een jaar vol angst, eenzaamheid of juist opluchting over wegvallende druk. Een jaar in de buitencategorie – wat de cijfers ook zeggen.

Floor Rusman (f.rusman@nrc.nl) schrijft elke woensdag op deze plek een column.