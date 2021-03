Hij was, schreef journalist Bob Woodward ooit, „de Rodgers en Hammerstein” van de Watergate-inbraak. „Muziek en tekst: Gordon Liddy.”

Dinsdag overleed Liddy, de loyaalste van president Nixons boevenhelpers, de bedenker en uitvoerder van de inbraak in het Watergate-gebouw, het hoofdkwartier van de Democratische Partij, en tal van andere „vuile trucs” die hij voor Nixon uithaalde. Hij was 90 jaar oud en had na vier jaar gevangenisstraf voor Watergate nog een lange carrière als schrijver, talkshowpresentator, gelegenheidsspreker en acteur. Liddy stierf in zijn dochters huis in Fairfax, Virginia, op nog geen 25 kilometer afstand van het gebouw dat van hem een beroemdheid maakte.

In interviews en geschriften werkte Liddy van harte mee aan het verspreiden van kleurrijke anekdotes over zijn leven. Hij beschreef zichzelf in zijn autobiografie Will als een ziekelijk en bangelijk jongetje, dat zichzelf hardde door zijn wilskracht te beproeven. Hier komt het verhaal vandaan dat hij zijn hand in de kaarsvlam hield tot het vlees was verschroeid. In de verfilming van het journalistieke verslag van Woodward en Carl Bernstein over de Watergate-affaire, All the President’s Men (1974), wordt deze anekdote verteld door de geheime bron van Woodward. „Iemand vroeg Gordon: wat is de truc? En Gordon zei: de truc is om je er niks van aan te trekken.”

Liddy, tot op hoge leeftijd getooid met een veldwachterssnor, vertelde in een interview met omroep NPR dat hij als kind zijn angst voor ratten had overwonnen door een dode rat op te eten. „Ik herinnerde me dat Indianenstammen het hart van de vijand opaten om hun angst voor die andere stam te overwinnen.” Hielp dat, vroeg de journalist. „O ja.”

Loodgieters

Liddy trad in 1957 in dienst bij de FBI, klom op tot de persoonlijke staf van de almachtige directeur, J. Edgar Hoover. In 1962 nam hij ontslag – al dan niet op eigen initiatief. Eind jaren zestig raakte hij betrokken bij de campagne van Republikein Richard Nixon. Vlak nadat Nixon president was geworden, werd Liddy ingehuurd om deel uit te maken van het team met de bijnaam ‘de loodgieters’ – omdat hun opdracht was uit te vinden wie vanuit het Witte Huis naar de pers lekte.

De leden ervan zouden de kern vormen van het team dat – heimelijk – acties uitvoerde om Nixon’s paranoïde vrees voor zijn politieke vijanden te delgen. Zo brak Liddy met enkele anderen in bij de psychiater van Daniel Ellsberg, de man die een gedetailleerd rapport over de Amerikaanse militaire inspanningen in Vietnam had geschreven en dat aan de pers doorspeelde waar ze als de Pentagon Papers werden gepresenteerd. Om Ellsberg zwart te maken, hoopten de ‘loodgieters’ belastende documenten te vinden bij diens psychiater.

Moordcomplot

Toen enkele naaste adviseurs van Nixon klaagden over de scherpe journalistiek van Jack Anderson, een onderzoeksjournalist die eerder een corruptieschandaal van Nixon had onthuld, en ze zeiden dat „we van die man af moeten”, vatte Liddy dat letterlijk op. Hij bedacht naar eigen zeggen vier verschillende manieren om Anderson om het leven te brengen, waaronder een ‘aspirine roulette’, waarbij agenten Andersons dagelijkse medicijn zouden vervangen door een gifpil. De moordaanslag is uiteindelijk nooit uitgevoerd.

Zo kwam ook het plan voor de Watergate-inbraak tot stand: als de uitvoering van een wens van Nixon. De argwanende president wilde weten welke informatie de Democratische Partij over hem had en Liddy en Howard Hunt organiseerden een schijnbaar ‘onschuldige’ inbraak. De rest is geschiedenis: de inbrekers – onder wie niet Liddy en Hunt zelf – werden op heterdaad betrapt in het kantoor van de Democratische Partij. Politieonderzoek leidde al gauw naar Liddy en Hunt. Maar niet verder naar de hoger geplaatste president’s men.

De openbaar aanklager vroeg in het proces niet door naar de motieven voor de inbraak, en zo werden alleen de ‘loodgieters’ in eerste instantie veroordeeld. Door geduldig journalistiek speurwerk van vooral Woodward en Bernstein kon uiteindelijk de link worden gelegd naar de top van de regering-Nixon, waarna de president onder druk van een impeachment-procedure besloot af te treden.

Liddy is altijd trots gebleven op het feit dat hij tegenover de onderzoekers nooit heeft gepraat en zo Nixon tot het eind toe trouw is gebleven. Omgekeerd bleek Nixon zijn klusjesman iets minder hoog te hebben zitten. Een week na de mislukte inbraak sprak hij met zijn adviseurs over Liddy. „Een beetje maf”, opperde Nixon. „Ik bedoel, er zit een steekje los aan hem, toch?”