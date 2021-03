De beste podcasts voor filmliefhebbers

Of je nou op zoek bent naar vurige betogen over films die je zeker nog een tweede keer op moet zetten of dat je wilt horen hoe de grootste flops scène voor scène worden afgekraakt of alles wilt weten over sterren die nog met de scepter zwaaiden in het tijdperk van de stomme film: voor iedereen is er een passende podcast. En op al die lange wandelingen is het natuurlijk ook fijn ondertussen je kennis over Hollywood wat op te vijzelen. NRC maakte een lijst van de beste filmpodcasts.

You Must Remember This

Naar eigen zeggen duikt deze podcast in de ‘geheime en/of vergeten geschiedenis van Hollywoods eerste eeuw’, maar het is eigenlijk veel meer dan dat. You Must Remember This wordt sinds 2014 rigoureus geresearcht, geschreven en ingesproken door recensent en filmjournalist Karina Longworth. In haar laatste serie, over het leven en de carrière van producent Polly Platt (The Last Picture Show, Terms of Endearment, Say Anything), vraagt ze zich in tien afleveringen af waarom Platt zelf nooit een film regisseerde. Ondertussen stelt ze Hollywoods seksisme vanaf de start van Platts carrière in 1971, als ‘de vrouw van’ Peter Bogdanovich, tot haar dood in 2011, aan de kaak. In eerdere seizoenen dook Longworth ook in de zwarte lijst van verbannen acteurs, schrijvers, regisseurs en componisten in de jaren 40 en 50 en Hollywoods ‘Dead Blondes’, waarin je alles hoorde over de rijzende en vallende sterren van inmiddels overleden blondines als Veronica Lake en Marilyn Monroe. Dé podcast over Hollywoods – soms donkere – geschiedenis, dus.

I Was There Too

Reese Witherspoon, Samuel L. Jackson, Jamie Foxx, Anthony Hopkins, die kennen we allemaal wel. Evenals hun verhalen van de sets van filmklassiekers als Legally Blonde, Pulp Fiction, Django Unchained en Silence of the Lambs. Maar een filmcast bestaat uit meer dan één acteur. Megafilmfan en -kenner Matt Gourley (o.a. van Comedy Centrals Drunk History) spreekt met de acteurs die er ook bij waren. Zo vertelt Phil LaMarr, wiens ‘Marvin’ als enige de bijbelscène uit Pulp Fiction overleeft maar later door ‘The Wolf’ (Harvey Keitel) uit de autobekleding wordt geschrobd, over zijn herinneringen aan Tarantino & co. Maar ook minder bekende spelers uit Grease (1978), Star Wars: The Empire Strikes Back (1980), Clueless (1995) en 12 Years a Slave (2013) vertellen vanuit hun vlieg-op-de-muurperspectief hoe filmhistorie voor hun ogen werd gemaakt.

How Did This Get Made

Acteurs Paul Scheer (Black Monday, The Good Place), June Diane Raphael (Grace and Frankie, Yes Day) en Jason Mantzoukas (John Wick: Chapter 3, Big Mouth) bekritiseren wekelijks, gedetailleerd en met wisselende gasten, films en vragen zich ernstig af waarom ze gemaakt werden. Waar ging het bijvoorbeeld mis bij ‘misschien wel de beste gezichtsverwisselingsfilm ooit’ Face/Off (1997)? En weten de makers van de remake van musical Cats (2019) zelf wel wat een ‘Jellicle’ precies is, of een plot? De dag voor de opnames heeft het trio de film nog eens of voor het eerst bekeken en nemen ze samen, soms scène voor scène, door wat er schort aan de productie. Maar met respect en liefde voor film. Als tegengif wordt elke aflevering afgesloten met een second opinion van kijkers die de film online de volle vijf sterren gaven.

The Rewatchables

In tijden van peak TV en eindeloos veel keuze op Netflix en andere streamingdiensten, vallen we vaak terug op wat we al kennen. Uit gemak, nostalgie, maar ook omdat het ons een goed gevoel geeft. The Rewatchables-podcast is een gids door al die films die je misschien al eens gezien hebt en geeft, met enthousiasme, nog maar eens de nodige redenen waarom je die juist nog een keer moet bekijken. Niet de vanzelfsprekende klassiekers, maar wel cultureel significante films die je waarschijnlijk kent. Zoals Spike Lees Inside Man (2006), de horrorfilm Insidious (2010) en fratboykomedie Neighbors (2014). Dat betekent met name in de rubriek over de meest ‘rewatchable’ scènes een hoop spoilers, maar je krijgt er wel zin om het weer op te zetten voor terug.

Black Men Can’t Jump (in Hollywood)

In Black Men Can’t Jump (in Hollywood) worden alle films met een hoofdrolspeler van kleur besproken, in de context van Hollywoods diversiteitsprobleem. Films worden beoordeeld met een zwarte vuist, een witte handpalm of niks. Niet alleen gebaseerd op hoe goed de hosts en komieken Jonathan Braylock, Jerah Milligan en James III de film zelf vonden, maar ook of en hoe goed ze de zaak van acteurs van kleur in Hollywood vertegenwoordigen en vooruit helpen. Had de film impact op de cultuur en zette de film een precedent voor meer acteurs en makers van kleur? Drie zwarte vuisten. De originele Bad Boys (1995) kreeg er maar liefst vier, omdat die destijds het stempel ‘crossoverfilm’ kreeg, maar achteraf gezien de weg vrijmaakte voor soortgelijke films voor álle filmgangers.

WTF With Marc Maron

Officieel geen filmpodcast, en in 2009 zelfs begonnen als podcast van en met stand-upkomieken, maar wel een plek waar veel beroemde acteurs en filmmakers langskomen om over hun leven en carrière te praten. Zo deed acteur Peter Fonda nog maar eens uit de doeken wat er misging tussen hem en Dennis Hopper achter de schermen van Easy Rider (1969) en keek Hugh Grant recentelijk uitgebreid terug op zijn filmcarrière. In een ontspannen gesprek met komiek Marc Maron (GLOW, Joker) onthullen beroemdheden hun methoden, anekdotes vanaf beroemde sets en worstelingen met het vak.