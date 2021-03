Cynische reacties op Brits racismerapport

Het Verenigd Koninkrijk kan een „baken zijn voor de rest van Europa en de wereld” wat betreft het aanpakken van raciale ongelijkheid en het smeden van een succesvolle multi-etnische samenleving. Tot die conclusie komt de Britse Commission on Race and Ethnic Disparities, die de afgelopen maanden, op verzoek van premier Boris Johnson, de rol van racisme in de Britse samenleving onderzocht. Woensdag maakte de commissie de uitkomst van haar onderzoek bekend.

Afgelopen zomer waren er in het VK nog grote antiracismeprotesten, in reactie op de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Veel conclusies van de commissie staan haaks op de ervaringen van biculturele Britten. Vooral deze: Ja, racisme bestaat nog steeds, maar van institutioneel racisme is geen sprake. Sociaal-economische achtergrond en religie zouden van grotere invloed zijn op kansen van biculturele Britten, aldus de commissie in haar 264 pagina’s tellende rapport. Het rapport leidde dan ook tot cynische reacties.

„Bewijzen van echt institutioneel racisme? Nee, die zijn er niet, die hebben we niet gevonden”, zei Tony Sewell, voorzitter van de commissie tegen de BBC. Volgens hem zou de term soms „ten onrechte wordt toegepast” als „een soort verzamelnaam voor micro-agressie of racistisch misbruik”.

Sewell wees daarbij onder andere naar onderwijsresultaten, daarin blijkt volgens de commissie dat leerplichtige kinderen uit bijna alle verschillende etnische gemeenschappen (Indiase, Pakistaanse en Afrikaanse) het net zo goed als of beter doen dan witte leerlingen, een achterstand bestaat alleen bij zwarte Caribische Britten. Ook zou de loonkloof tussen alle etnische minderheden en de witte meerderheid zijn gedaald tot 2,3 procent – nog een bewijs dat van institutioneel racisme geen sprake zou zijn. Voor werknemers onder de dertig jaar zou die kloof zelfs verwaarloosbaar zijn. Tegelijkertijd zou diversiteit op hoge posities zijn toegenomen, vooral binnen de justitiële en geneeskundewereld.

Raciale breuklijnen

De uitkomsten van het rapport zijn niet voor iedereen even verrassend. Toen het onderzoek werd aangekondigd door de Conservatieve regering, zei Johnson dat hij het „narratief over racisme wilde veranderen”, de „succesverhalen wilde benadrukken” en het „gevoel van slachtofferschap en discriminatie”, wilde wegnemen, waardoor velen de commissie vooringenomenheid verweten.

Wat niet hielp was dat enkele leden van de commissie (negen van de tien hebben een etnisch diverse achtergrond) in het verleden het bestaan van institutioneel racisme hadden ontkend, onder wie Tony Sewell, de voorzitter van de groep. De commissieleden hebben uiteenlopende achtergronden, komen uit de journalistiek, het onderwijs, de gezondheidszorg en de politie.

Discussies over racisme laaien regelmatig op in het VK. Het omverwerpen van een standbeeld van de 17de-eeuwse slavenhandelaar Edward Colston in de stad Bristol in juni leidde tot een scherp debat over hoe om te gaan met de slavernijgeschiedenis van het land. Ook de pandemie legde raciale breuklijnen in het land bloot toen bleek dat Britten met een zwart-Afrikaanse of zwart-Caribische achtergrond twee keer zoveel kans maakten te sterven na een coronabesmetting. „Het is een ongemakkelijke waarheid dat etnische minderheden vaak in te volle woningen zitten of in huishoudens met meerdere generaties onder een dak. En het is een feit dat zij vaker in armoede leven of werken in gevaarlijke omstandigheden voor weinig geld. Velen hebben niet de luxe om vanuit huis te werken”, verklaarde de Londense burgemeester Sadiq Khan vorig jaar.

In Engeland en Wales hebben zwarte Britten vijf keer zoveel kans politiegeweld mee te maken als witte inwoners, volgens officiële cijfers.

Idealisme is slecht onderbouwd

Volgens de commissie vindt het meeste racisme op sociale media plaats, dat zou beter aangepakt moeten worden – het is een van de 24 aanbevelingen die uit het rapport zijn gerold. De commissie hekelt in het rapport verder „het goedbedoelde ‘idealisme’ van veel jonge mensen die beweren dat het land nog steeds institutioneel racistisch is”. Hun opvattingen zouden niet goed zijn onderbouwd.

Dat lokte cynische reacties uit. „Vertel dat maar aan Mina Smallman, die rouwde om haar twee zwarte dochters [zomaar gedood door een vreemde in het park, red.] terwijl politieagenten selfies namen met hun dode lichamen en die deelden op WhatsApp”, reageerde David Lammy, een Labour-parlementariër die zich in het publieke debat veel uitspreekt over racisme, op radiozender LBC.

Lammy zegt dat het rapport weer het bestaan van racisme tot middelpunt maakt in plaats van de wens er iets aan te doen, waardoor het land weer een stap achteruit zet. Diepgewortelde problemen zouden worden genegeerd.

„Terwijl de Tories (Conservatieven) zichzelf feliciteren, heeft hun rapport het vooruitzicht op het einde van raciale ongelijkheid alleen maar verder vooruitgeschoven”, zei Labour-parlementslid Bell Ribeiro-Addy op Twitter. „Het negeren van de diepe raciale ongelijkheden waarmee mensen in de Britse samenleving te maken hebben, levert ons niets op.” Ook hun partijleider, Keir Starmer, zei teleurgesteld te zijn in het rapport, al gaf hij toe het nog niet helemaal te hebben gelezen.