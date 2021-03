CPB: economie groeit dit jaar met 2 procent, werkloosheid neemt toe

Als een flink deel van de Nederlandse bevolking dit jaar kan worden gevaccineerd tegen Covid-19 en het kabinet de vrijheidsbeperkende coronamaatregelen langzaam afschaalt, voorziet het Centraal Planbureau (CPB) voor 2021 een economische groei van ruim 2 procent. Volgend jaar zal de economie volgens de prognoses beschreven in het Centraal Economisch Plan toenemen met 3,5 procent. De werkloosheid zal, zo verwachten de onderzoekers, eerst naar 5 procent stijgen, om in de loop van volgend jaar weer te dalen tot 4,5 procent. CPB-directeur Pieter Hasekamp spreekt dinsdag van een „veerkrachtige economie”, die het als geheel „relatief goed doet”.

De groeicijfers van het CPB zijn ten opzichte van de in november gepubliceerde prognose omlaag bijgesteld, omdat de tweede golf van de coronapandemie het economisch herstel dempt. Wel voorspellen de onderzoekers een lagere werkloosheid dan in de eerdere prognose. „Terwijl het verloop van de pandemie ons steeds negatief verrast, laat de economie juist veerkracht zien”, aldus CPB-directeur Hasekamp. Hij verwacht op de korte termijn herstel, maar als de steunpakketten van de overheid zijn uitgewerkt, is het „onvermijdelijk” dat „sommige bedrijven het alsnog niet redden en de werkloosheid tijdelijk zal oplopen”.

In november ging het CPB nog uit van 565.000 werklozen. Ruim vier maanden later schroeven de economen dat aantal fors omlaag, naar iets meer dan 400.000 mensen die hun baan verliezen. Het CPB spreekt van een „verrassende daling” van werkloosheid in de afgelopen maanden. Volgens de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek telt Nederland ongeveer 340.000 werklozen; dat komt neer op zo’n 3,6 procent van de beroepsbevolking.

Koopkracht

Het CPB voorziet dat de stijging van de koopkracht afneemt, van 2,4 procent vorig jaar naar 0,7 procent dit jaar. In 2022 verwachten de onderzoekers een daling van de koopkracht van 0,1 procent. Dat komt door het uitblijven van loonstijgingen in 2021; de cao-lonen in de particuliere sector zullen naar verwachting dit en komend jaar met 1,5 procent toenemen, waar dat vorig jaar 2,7 procent was. De staatsschuld zal dit jaar verder toenemen tot 58,6 procent van het nationaal inkomen, waarna de schuldquote volgend jaar vervolgens licht daalt naar 56 procent. Daarmee blijft Nederland onder de Europese begrotingsnorm die voorschrijft dat de staatsschuld niet hoger mag zijn dan 60 procent van het bbp.

De CPB-onderzoekers gaan in hun prognose uit van de beleidsvoornemens van het huidige demissionaire kabinet, waarbij de steunmaatregelen van de overheid eind juni aflopen. Zodra winkels en horeca weer volledig hun deuren kunnen openen, zal „de consumptie sterk toenemen”. Als meer mensen gevaccineerd zijn tegen Covid-19, verwacht het CPB dat de „besmettingsangst bij consumenten” ook daalt. Volgens de economen maken de „tijdens de coronarecessie sterk toegenomen besparingen” een „sterke consumptiegroei mogelijk”.

De economen adviseren het kabinet om het economische steunbeleid af te bouwen zodra het besluit de beperkende maatregelen op te heffen. Te lang beleid voeren dat zich richt op het op de been houden van bestaande bedrijven, „is schadelijk en staat herstel in de weg”, stelt het planbureau. Daarom moet een nieuw kabinet volgens de onderzoekers herstelbeleid maken om de opgelopen economische schade te repareren. Specifiek noemt het CPB daarbij de achterstanden in het onderwijs en de schade voor bedrijven en zzp’ers die tijdens de crisis lang hebben moeten teren op hun opgebouwde buffers.