Corona-zelfsneltesten minder betrouwbaar bij mensen zonder klachten

Corona-sneltesten als de zelfsneltest zijn veel minder betrouwbaar dan de PCR-testen, die in de teststraten worden gebruikt. Bij mensen zonder klachten vinden de antigeen-sneltesten maar 58 procent van de gevallen die met de PCR-testen worden opgespoord.

Dit blijkt uit een overzichtstudie van 64 onderzoeken aan sneltesten, die vorige week is gepubliceerd. „De sneltesten werken redelijk goed bij met mensen met symptomen van Covid-19: de beste tests vinden vier van de vijf gevallen”, zegt Jon Deeks, hoogleraar biostatistiek aan de universiteit van Birmingham en trekker van de overzichtsstudie. „Bij personen zonder klachten vind je globaal maar de helft van de gevallen.” Zelftests zijn (nog) minder betrouwbaar dan de reguliere sneltests, omdat consumenten ze minder goed uitvoeren dan personeel in een teststraat.

Zelftests , die sinds woensdag te koop zijn bij enkele apotheken, kunnen volgens minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, CDA) werk en school veiliger maken; mensen die positief testen blijven dan thuis. Zo moet een omvangrijk zelftest-programma voor studenten en docenten het mogelijk maken om in het hoger onderwijs de deuren vanaf 26 april een dag per week te openen.

Daarbij is het volgens de test-expert Deeks zaak „heel voorzichtig” om te gaan met sneltesten. „In gevallen waarin je anders niemand zou hebben gevonden, is ieder geval dat je vindt met sneltesten natuurlijk een verbetering”, vindt Deeks. Zo’n persoon kan dan in snel in quarantaine gaan. Aan de andere kant kunnen mensen door een negatieve test ten onrechte het idee krijgen dat ze niet besmettelijk zijn, zegt Deeks: „Ze worden minder voorzichtig.” En houden bijvoorbeeld minder goed afstand.

Universiteit is geen Wehkamp

De gedeeltelijke heropening van universiteiten en hogescholen eind april wordt door de inzet van zelftesten een ingewikkelde operatie. Over vier weken zijn naar schatting zo’n twintig miljoen coronazelftesten nodig zijn, die verspreid moeten worden onder studenten. „We werken er graag aan mee, maar we zijn geen Wehkamp of Bol.com”, zegt Pieter Duisenberg, voorzitter van de vereniging van universiteiten, de VSNU.

Volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zullen ‘externe partijen’ worden ingehuurd die de zelftesten bij studenten thuis bezorgen óf op ‘afhaalpunten’ op de campus uitdelen. Hoe dit precies in z’n werk gaat, is onduidelijk.

Lees ook het interview met Jon deeks: ‘Het grote risico van de sneltesten is dat je de zaken verergert.’

De vraag is wat de toegevoegde waarde is van de zelftesten in het hoger onderwijs. Deeks benadrukt dat je hier de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen moeten blijven nemen: „Afstand houden, ramen en deuren open zetten, noem maar op.” De 1,5 meter afstand blijft ook gehandhaafd. „Feit is”, zegt Duisenberg van de VSNU, „dat het tot de lockdown van half december gewoon heel goed ging op de universiteiten. We hadden het onder controle. Studenten kwamen gemiddeld een dag per week, ze hielden afstand en er was geen enkele corona-brandhaard.” De besmettingen onder studenten in het najaar van 2020 vonden volgens het RIVM vooral plaats op feestjes en in studentenhuizen .