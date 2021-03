BBC-correspondent in China vertrekt naar Taiwan vanwege intimidatie vanuit autoriteiten

Vanwege intimidatie vanuit de Chinese overheid is een BBC-correspondent in China noodgedwongen verhuisd naar het naburige Taiwan. Dat heeft de omroep woensdag bekendgemaakt. John Sudworth deed onder meer verslag van mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren in het Chinese Xinjiang. De autoriteiten in dat land hebben de aantijgingen van intimidatie woensdag ontkend en stelden de berichtgeving van de BBC over Xinjiang en Hongkong sterk te veroordelen, meldt persbureau Reuters.

Sudworth, die vanuit Taiwan overigens als Chinacorrespondent actief blijft, stelt dat hij en zijn team overal waar ze filmden, te maken kregen met intimidatie . Ook zou zijn gedreigd met gerechtelijke stappen. Omdat het „steeds moeilijker werd om in China te blijven”, besloten de journalist en zijn gezin te vertrekken. Hun gehele reis naar het vliegveld zouden ze zijn gevolgd door politie in burger. De berichten van de verslaggever, die negen jaar in China woonde, hebben „waarheden blootgelegd waarvan de Chinese autoriteiten niet wilden dat de wereld die kende”, aldus de BBC.

Sinds vorige maand mag BBC World News niet meer worden uitgezonden in China vanwege de kritische berichtgeving over de Oeigoeren en het coronavirus in dat land. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab noemde de stap een „onaanvaardbare inperking van de persvrijheid”. Ook de omroep is „teleurgesteld” over de beslissing. In februari schreef de BBC over Oeigoerse vrouwen die in zogeheten heropvoedingskampen stelselmatig zouden worden verkracht en gemarteld, iets wat de Chinese autoriteiten ontkennen.

Spanningen

De betrekkingen tussen China en Westerse landen staan onder druk. De Europese Unie kondigde deze maand voor het eerst sinds 1989 sancties aan tegen China vanwege de behandeling van de Oeigoeren. Vier functionarissen en een instelling werden op een sanctielijst gezet, waardoor hun tegoeden worden bevroren en ze de EU niet meer in mogen. China reageerde door Europese politici, onder wie D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, onderzoeksinstellingen en 27 Europese ambassadeurs de toegang tot China te ontzeggen. Ook de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada hebben sancties tegen China getroffen vanwege de misstanden omtrent de Oeigoeren.

De druk op buitenlandse journalisten in China is het afgelopen jaar toegenomen. China zette achttien journalisten uit die voor The New York Times, The Wall Street Journal en The Washington Post werkten. Ook werden twee Australische journalisten op initiatief van hun werkgever uit voorzorg teruggehaald uit China, omdat ze mogelijk zouden worden gearresteerd; waarom was niet bekend.

