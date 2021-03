Amsterdam komt met extra steun voor lokale cultuur

Kleinschalige (buurt)theaters en musea, culturele broedplaatsen, nachtclubs en kleine festivals kunnen aanspraak maken op financiële noodsteun van de gemeente Amsterdam. Dat blijkt uit een plan dat cultuurwethouder Touria Meliani (GroenLinks) woensdagochtend heeft gepresenteerd om de noodlijdende culturele sector van Amsterdam ondersteuning te bieden tijdens de coronacrisis.

Met het plan van het college van B en W is een bedrag van 21,4 miljoen euro gemoeid. Het gaat om ontvangen middelen uit het tweede steunpakket van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de lokale cultuursector (15,7 miljoen) en de resterende 5,7 miljoen van steun die de gemeente voor 2020 had toegezegd en die nog niet was uitgegeven.

De aanhoudende coronacrisis raakt de culturele sector in de hoofdstad hard, stelt de wethouder in een raadsbrief. Het totale verlies aan inkomsten in 2020 en 2021 van de sector wordt geschat op 2,5 miljard euro en herstel is pas in zicht tegen het einde van 2023.

Volgens het college moet op verschillende manieren gewerkt worden aan steun en herstel van de cultuursector. Het kiest daarom voor een breed plan waarin ook wordt samengewerkt met externe partners.

Nachtclubs en dj’s

In totaal 16 miljoen euro is gereserveerd voor de grote instellingen in het Kunstenplan en voor instellingen daarbuiten, zoals kleinschalige (buurt)theaters en musea. Ook komt er een noodsteunregeling (0,5 miljoen) voor broedplaatsen die in zwaar weer verkeren. Daarnaast komt er extra budget (2 miljoen) bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) voor projecten van onafhankelijk werkende makers en (buurtgerichte) initiatieven. Verder zet het plan in op behoud van banen in de cultuursector, het bevorderen van cultuurbezoek, het stimuleren van nieuwe samenwerkingen en experimenten om de cultuursector toekomstbestendig te maken.

Er komt ook een speciale stimuleringsregeling voor culturele nachtclubs, waarmee makers, dj’s en kunstenaars geboekt kunnen worden zodra de deuren weer opengaan. Voor vergunningplichtige festivals en evenementen worden in 2021 (en mogelijk ook in 2022) minder leges in rekening gebracht. Dit moet bijdragen aan de opstart van grote en kleine evenementen in de stad.

Coachingplatform

Gezien de grote omvang van de cultuursector in Amsterdam, de enorme verliezen die geleden worden en het onzekere toekomstperspectief, volstaat het huidige plan niet, beseft het college. De gemeente zet daarom de gesprekken met het Rijk voort over extra steun aan de cultuursector en over meer mogelijkheden voor openstelling. Ook worden gesprekken met private fondsen en bedrijven in Amsterdam gevoerd over gezamenlijke ondersteuning van kunst en cultuur in Amsterdam.

Daarnaast ondersteunen de gemeente en de provincie Noord-Holland gezamenlijk de oprichting van de Maatschappij voor Behoud van Kunst & Cultuur (MBKC). Op dit platform, een initiatief van de Amsterdamse Kunstraad en het Amsterdams Fonds voor de Kunst, bieden ervaren professionals uit het bedrijfsleven zich aan als coach voor instellingen uit de culturele sector.