Als Biden echt een betere band wil, moet hij ons niet bedreigen

De nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, heeft het bij zijn bezoek aan de NAVO vorige week nog maar eens gezegd: lang leve het multilateralisme en ieder Amerikaans voornemen zal eerst netjes met de bondgenoten worden doorgesproken. Van een verrassingsaanval op Den Haag zal het dus wel niet komen. Helemaal zeker is dat pas als de wet die dat mogelijk maakt, nota bene gericht tegen een trouwe bondgenoot, snel wordt ingetrokken.

Ko Colijn is veiligheidsdeskundige. Hij is deze week onderscheiden met de Leon Wecke-prijs.

Het is een beetje raar dat de VS nog steeds die American Service-members Protection Act (ASPA) koesteren, in de volksmond The Hague Invasion Act, in 2002 door het boze Congres aangenomen nadat Nederland had besloten gastvrijheid te verlenen aan het Internationaal Strafhof.

Het was niet de bedoeling dat Amerikaanse militairen verantwoording zouden afleggen aan dat Hof, de VS weigerden zich te onderwerpen aan het Verdrag van Rome dat oorlogsmisdrijven onderzoekt, en zonodig bestraft. Daar zouden ze in de VS zelf wel voor zorgen. De vorige minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo sprak zelfs van een ‘nephof’.

Washington was woedend

Geen multilateralisme als het niet uitkomt. Amerika behield zich het recht voor om zelf uit te maken waar, hoe en wanneer het oorlog voert. Onlangs besloot hetzelfde Strafhof toch te onderzoeken of Amerikaanse militairen oorlogsmisdaden hadden gepleegd in Afghanistan. Washington was woedend. The Hague Invasion Act lag er nog altijd, behalve sancties tegen werknemers van het Strafhof was militaire actie tegen Nederland weliswaar niet waarschijnlijk, maar theoretisch ook niet ondenkbaar.

De VS kunnen gemakkelijk op eigen houtje een militaire actie beginnen, wie maakt ze wat. Na de aanslagen van 9/11 gaf het Congres de Amerikaanse president zo ongeveer een vrijbrief de oorlog aan jan en alleman te verklaren, als die in de verte iets met Al Qaida te maken had. Van die vrijbrief is tot ieders schrik royaal gebruik gemaakt.

Lees ook: Fundament onder internationaal recht gesaboteerd

De onderzoeksdienst van het Congres pluisde het in 2016 uit en kwam al vóór de periode-Trump tot de schokkende slotsom dat de VS in liefst 14 landen 37 keer tot militaire actie waren overgegaan, soms in landen die niets met het ‘Midden-Oosten’ te maken hadden of tegen groepen die in 2001 nog niet bestonden. Dat aantal is onder Trump alleen maar gestegen, de aanslag op de Iraanse generaal Qassem Soleimani ruim een jaar geleden mag als voorbeeld dienen.

En deze maand publiceerde een mensenrechtenorganisatie uit Jemen een rapport dat alleen al in de periode januari 2017- oktober 2019 in dat land twaalf targeted killings hadden plaats gevonden die aan bijna veertig burgers (onder wie dertien kinderen en zes vrouwen) het leven kostten, dus ook burgerslachtoffers waren steeds de prijs van de nieuwe manier van oorlogvoeren tegen het terrorisme.

De VS kunnen gemakkelijk op eigen houtje een militaire actie beginnen

In 2002 werd nog zo’n vrijbrief gegeven die de weg vrijmaakte voor acties tegen Irak (operatie Iraqi Freedom vond plaats in 2003, onder andere op basis van de valse aanname dat Saddam Hoessein gemene zaak met Al Qaida maakte). The Hague Invasion Act paste uitstekend in dat klimaat.

Speldenprikjes

Pogingen in het Congres om de bevoegdheid over oorlog en vrede weer terug te krijgen waren altijd vruchteloze speldenprikjes want stuitten op een Republikeins veto. Maar de nieuwe verhoudingen en wat mildere opvattingen van president Joe Biden geven nu kans om de zolder enigszins op te ruimen. Sinds zijn aantreden heeft Biden te kennen gegeven van de Authorization for Use of Military Force af te willen, lees; de bevoegdheid aan het Congres terug te geven. Daar is de volksvertegenwoordiging nu gretig mee aan de slag, zelfs enkele Republikeinen zijn daar wel voor te porren.

NRC berichtte begin maart dat de nieuwe ‘Sleepwet’ zelfs niet uitsluit dat de Nederlandse inlichtendiensten (AIVD, MID, NCTV) informatie delen met collegadiensten in de VS, reden voor de toezichthouders om van die praktijk afstand te nemen. Het is dus mogelijk dat Nederland de VS zelfs ‘helpt’ bij het uitvoeren van de Hague Invasion Act.

Om nog enige glans te geven aan zijn fletse ministerschap van Buitenlandse Zaken, zou de demissionaire Stef Blok (VVD) het ambt kunnen overgeven aan zijn opvolg(st)er door Blinken aan zijn woord te houden, opdat deze nu meteen ook The Hague Invasion Act uit het raam gooit.