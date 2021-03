Advocaat: Aung San Suu Kyi ziet er ondanks wekenlange detentie ‘gezond uit’

De Myanmarese leider Aung San Suu Kyi (75), die begin februari werd aangehouden tijdens een militaire staatsgreep, ziet er ondanks haar wekenlange detentie „gezond uit”. Dat zei haar advocaat Min Min Soe woensdag, die haar sprak via beeldbellen, aldus persbureau AFP. Ondertussen neemt de internationale druk op het leger toe vanwege een nieuwe bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad woensdag.

Het virtuele gesprek van Aung San Suu Kyi met haar advocaat zou hebben plaatsgevonden in de aanwezigheid van bewakers en politie; dat toont volgens de oud-regeringsleider een gebrek aan discretie en is volgens haar mogelijk niet grondwettelijk. De hoorzitting in haar zaak dient donderdag. Tegen Aung San Suu Kyi, die in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede ontving, zijn door de militaire junta meerdere aanklachten ingediend, onder meer wegens corruptie. Bovendien zijn de verkiezingen waarmee de regeringsleider is verkozen volgens de militaire leiders fraudeleus verlopen, hoewel daarvoor geen aanwijzingen zijn.

Sinds de staatsgreep op 1 februari wordt in meerdere Myanmarese steden aanhoudend geprotesteerd, hoewel het aantal betogers dat bij demonstraties op komt dagen slinkt. De internationale kritiek op de veiligheidstroepen, die bij de demonstraties met scherp zouden schieten, neemt toe. Volgens de AAPP, die het aantal politieke gevangenen in Myanmar bijhoudt, zijn dinsdag acht mensen door militairen doodgeschoten, wat het totaal aantal burgerslachtoffers sinds begin februari op 521 brengt.

De „wreedheden” van militairen moeten worden bestraft door hun toegang tot tegoeden en wapens te beperken, schreef Tom Andrews, de speciale VN-rapporteur voor Myanmar woensdag op Twitter. In hetzelfde bericht stelt hij dat de verantwoordelijken voor het geweld berecht moeten worden door het Internationaal Strafhof. De vijftien leden van de VN-Veiligheidsraad komen woensdag met spoed bijeen om de veiligheidssituatie in Myanmar te bespreken. De landen in deze raad zijn verdeeld: terwijl de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk onlangs nieuwe sancties tegen het leger hebben aangekondigd, weigeren China en Rusland de staatsgreep officieel te veroordelen.

Bekijk ook deze fotoreportage: Een bloedig weekend in Myanmar, twee maanden na de staatsgreep