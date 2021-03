Zwolse gynaecoloog gebruikte eigen sperma in plaats van dat van vruchtbare partners

De in 2009 overleden Zwolse gynaecoloog Jan Wildschut heeft zijn eigen sperma en dat van andere donoren gebruikt bij behandelingen van vrouwen die zouden worden geïnsemineerd met het sperma van hun partner. Dat meldt het Zwolse ziekenhuis Isala dinsdag op basis van nieuw dna-onderzoek. Het gaat om zeker drie gevallen waarbij Wildschut in het geheim zijn eigen zaad verwisselde en één geval waarbij hij dat van een andere spermadonor gebruikte, laat een woordvoerder weten. Het ziekenhuis noemt de handelswijze van Wildschut „volstrekt onacceptabel” en verwacht dat meer gevallen aan het licht zullen komen.

In oktober werd bekend dat de oud-gynaecoloog in de jaren tachtig en negentig zeker zeventien donorkinderen heeft verwekt, zonder dat wensouders dat wisten. Inmiddels zijn 33 donorkinderen gematcht met zijn dna. Bij de vier gevallen van dinsdag gaat het om zogeheten KIE-behandelingen (Kunstmatige Inseminatie met Eigen sperma van de partner). In november meldden zich drie moeders bij het Isala-ziekenhuis die in het verleden een dergelijke behandeling hebben gehad, maar waarbij nu blijkt dat het gebruikte sperma niet van de eigen partner was. „Dna-onderzoek toonde aan dat hun kinderen matchten aan het dna-profiel van gynaecoloog Wildschut of een andere donor”, schrijft het ziekenhuis in een verklaring. Het Isala biedt betrokken ouders en kinderen nazorg aan.

Wildschut werkte van 1981 tot 1993 in het toenmalige Sophia ziekenhuis in Zwolle en hield zich daar bezig met vruchtbaarheidsbehandelingen. De affaire kwam aan het licht via matches in meerdere internationale dna-databanken. Fiom, het instituut dat afstammingsvragen behandelt, heeft een zogeheten virtueel donorprofiel van Wildschut opgesteld om te kunnen achterhalen of mogelijk meer donorkinderen verwant zijn aan Wildschut. Het Isala-ziekenhuis roept in het kader van lopend onderzoek oud-patiënten en hun kinderen die met vragen leven, opnieuw op om zich te melden. Dat onderzoek wordt naar verwachting in juli afgerond, meldt het Fiom.

De zaak van Wildschut lijkt op die van de in 2017 gestorven vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat van spermakliniek MC Bijdorp in Barendrecht. Ook hij insemineerde vrouwen zonder hun medeweten met zijn eigen sperma en verwekte op die manier zeker 65 kinderen. Fotograaf Merlijn Doomernik maakte in 2019 een fotoserie van tientallen van Karbaats kinderen. Deze maand werd bij de VPRO de driedelige documentaireserie Het zaad van Karbaat uitgezonden.