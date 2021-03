Wonder Woman in de patriarchale jaren 80

Waarom regisseur Patty Jenkins na haar zeer succesvolle eerste deel van Wonder Woman dat in 1918 speelt, deel twee in 1984 situeert? Dat is het jubeljaar van de dan met overmacht herkozen president Ronald Reagan, van de yuppie, de bodybuilder, Rambo, Schwarzenegger. Een patriarchale restauratie van de geïdealiseerde jaren vijftig, compleet met nieuwe Koude Oorlog.

In Wonder Woman 1984 heeft superschurk Max Lord (Pedro Pascal) veel trekjes van Donald Trump, een typisch creatuur van de jaren tachtig. Niet te veel natuurlijk: Warner Bros wil MAGA-fans niet voor het hoofd stoten. Maar Max Lord is een charlatan en demagoog op de rand van een bankroet. Zijn Black Gold Cooperative Oil Company lijkt met al dat marmer en bladgoud heel wat, maar blijkt een lege huls. Lord prevelt desperaat „I am not a loser” in de spiegel.

Tot in het Smithsonian-museum in Washington DC een droomsteen opduikt die elke wens realiseert. En laat Wonder Woman (Gal Gadot) daar nu net werken onder haar alias Diana Prince. Zij is 66 jaar na het sneuvelen van haar grote liefde Steve Trevor (Chris Pine) in de Eerste Wereldoorlog nog steeds verdrietig en eenzaam. Per ongeluk wekt zij Steve via de droomsteen weer tot leven.

Het thema van Wonder Woman 1984 is helder: je kan niet alles krijgen wat je wilt. Dat spreekt voor zich, zou je denken, maar wensdenken wordt er in Hollywood film na film ingehamerd. Wens je iets maar vurig genoeg dan krijg je het ook, door pure wilskracht, de kracht van het gebed of gewoon bedrog. Europeanen leren eerder dat je gratis kaas alleen vindt in muizenvallen.

Regisseur Patty Jenkins leert haar kijkertjes in Wonder Woman 1984 die les in een frisse, eigen toon. Terwijl de wereld desintegreert – de één zijn wens is immers andermans nachtmerrie – moet Diana Prince het zelfmedelijden overwinnen dat haar verzwakt. Heeft zij dan geen recht op geluk? Op Steve Trevor? Liefde is voor superhelden nu eenmaal niet weggelegd, tot dat besef indaalt speelt Chris Pine als tijdreiziger uit 1918 met verve de gebruikelijke vrouwenrol van motivatie en geweten van de held. Hij is Loïs Lane wanneer Jenkins halverwege de film de beroemde liefdesvlucht van Superman heropvoert, nu met vuurwerk als bonus. Steves enthousiaste verbazing over de jaren tachtig – big hair, walkman, breakdance – levert geslaagde grappen op.

Lees ook de column van Coen van Zwol over de ‘Snyder Cut’ van ‘Justice League’, ook met Wonder Woman

Superschurk Max Lord kent boeiende nuances. Hij is geen bulderbast of valse slang, eerder een deerniswekkend mannetje. Lord zucht onder vaderissues en ‘toxische masculiniteit’, de zaken escaleren door zijn zwaktes: verslaving aan adoratie, fixatie op imago, angst voor controleverlies.

Wonder Woman 1984 heeft zelf ook de nodige zwakke punten. Het personage Barbara Minerva (Kristen Wiig) kom niet uit de verf: een fan van Wonder Woman wier metamorfose van door macho’s gekoeioneerd kneusje tot wrokkige superschurk Cheetah onhandig en te abrupt wordt gemotiveerd. Mede door Barbara vallen in de chaotisch sputterende finale in hoog tempo wel erg veel psychologische hordes te overwinnen. Al blijft dit een bekwame en binnen het genre vrij originele superheldenfilm.

Superheldenfilm Wonder Woman 1984 Regie: Patty Jenkins. Met: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal. Te zien via o.m. Pathé Thuis en Apple TV+ . ●●●●●