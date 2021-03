Woede over door politiegeweld omgekomen vrouw in Mexico

In Mexico heeft de dood van een Salvadorese immigrante als gevolg van politiegeweld tot felle protesten geleid, meldt persbureau AP. Zaterdag kwam de 36-jarige vrouw uit El Salvador om het leven toen zij werd gearresteerd in de Mexicaanse badplaats Tulum. Op beelden op sociale media is te zien dat een agente deze Victoria Esperanza Salazar met haar knie op de rug drukt. Na een korte schreeuw beweegt ze niet meer en uit het autopsierapport bleek maandag dat twee nekwervels zijn gebroken.

Zowel in Mexico-stad als in Tulum zijn sindsdien vrouwen de straat opgegaan om te protesteren tegen het politiegeweld en tegen geweld tegen vrouwen in het algemeen. Ook in El Salvador waren demonstraties. Victoria Salazar verbleef sinds 2018 op een tijdelijke verblijfsvergunning in Mexico.

Lees ook: Dag één van George Floyd-proces: OM wil moord bewijzen

Wat de aanleiding was voor haar arrestatie is niet helemaal duidelijk. De eigenaar van een supermarkt zou de politie hebben gebeld omdat Salazar verward leek toen ze zijn winkel binnen wilde gaan. De vier betrokken agenten zijn ontslagen en worden vervolgd voor femicide, een term die staat voor moord op vrouwen. Volgens justitie is er „disproportioneel geweld” gebruikt bij de arrestatie.

Verdriet en schaamte bij president

In een reactie stelt de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador dat de vrouw „bruut behandeld is en vermoord” en dat het incident hem met „verdriet, pijn en schaamte vervult”. Zijn collega Nayib Bukele uit El Salvador laat op Twitter weten dat hij ervan overtuigd is dat de Mexicaanse regering „het volledige gewicht van de wet zal inzetten tegen de verantwoordelijken.”

De zaak legt volgens de BBC een pijnlijke zenuw bloot in Mexico waar veel geweld tegen vrouwen en tegen migranten plaatsvindt. Er werden vorig jaar gemiddeld tien vrouwen per dag vermoord in Mexico en daarom gaan steeds meer vrouwen de straat op om actie van de regering te eisen. Dat leidt regelmatig tot harde confrontaties met de politie.

In de Verenigde Staten kwam de zwarte Amerikaan George Floyd vorig jaar op vergelijkbare wijze om het leven als Victoria Salazar. Hij werd door een politieagent minutenlang op de nek gedrukt waardoor hij uiteindelijk stikte. De dood van Floyd leidde tot wereldwijde demonstraties onder de noemer #blacklivesmatter. Momenteel dient de rechtszaak tegen de agent die verantwoordelijk is voor zijn dood.