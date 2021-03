Wereldwijd 24 weken geboorteverlof

Werknemers van autofabrikant Volvo, mannen en vrouwen, krijgen wereldwijd recht op 24 weken geboorteverlof, bijna een half jaar. Het Zweedse bedrijf wil zo een gelijke verdeling van ouderschapstaken tussen mannen en vrouwen bevorderen, en stimuleren dat vrouwen vaker op hogere leidinggevende posities terechtkomen.

Volvo volgt hiermee het voorbeeld van andere Zweedse concerns. In 2015 kwam Spotify, de wereldleider op het gebied van muziekstreaming, al met een regeling die vergelijkbaar is met die van Volvo. Meubelconcern Ikea kondigde in India en de Verenigde Staten een betaald geboorteverlof van enkele maanden aan.

Het uitgebreide verlof geldt vanaf april voor iedereen die minimaal een jaar in dienst is van Volvo, zowel op kantoor als in fabrieken. Zij krijgen 80 procent van hun loon doorbetaald.

Geen groepen uitgesloten

Waar zulke ruime regelingen in thuisland Zweden gebruikelijk zijn, is het voor personeel in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en China een flinke vooruitgang. „Sommige landen bieden nieuwe ouders helemaal geen betaald verlof aan, of sluiten sommige groepen ouders uit”, schrijft het bedrijf in een persbericht. De regeling van Volvo is ook toegankelijk voor adoptieouders en partners van hetzelfde geslacht.

In Nederland was het partnerverlof, ook bekend als vaderschapsverlof, lange tijd beperkt tot twee dagen. Sinds vorig jaar is dat maximaal zes weken. Daarna is het mogelijk om, onbetaald, ouderschapsverlof opnemen.

Vanaf augustus 2022 wordt ook een deel van dat ouderschapsverlof, negen weken, deels betaald. De Tweede Kamer zal waarschijnlijk later dit jaar een wetsvoorstel hiertoe behandelen.

Lees ook: Ouders krijgen deels betaald verlof

Volvo komt ook met maatregelen die werknemers moeten stimuleren om dit verlof ook daadwerkelijk op te nemen.

Als standaardoptie

Zo wil het bedrijf de volledige 24 weken verlof voor alle ouders presenteren als de ‘standaardoptie’. Uit gedragsstudies blijkt dat mensen dan eerder geneigd zijn om er gebruik van te maken.

De autofabrikant hoopt dat deze maatregelen helpen om het aandeel vrouwen in het hogere management te vergroten naar 50 procent. Nu is dat ongeveer een derde.

Daarnaast ziet Volvo dit als een manier om de reputatie van het merk te versterken. In de toekomst zullen autokopers „een merk meer uitkiezen op waarden dan op paardenkrachten”, zei topman Hakan Samuelsson dinsdag tegen de Financial Times.