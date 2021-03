VN: negentien burgerdoden bij Franse luchtaanval in Mali

Bij een Franse luchtaanval in Mali bij het dorpje Bounti zijn begin januari negentien burgerdoden gevallen en drie gewapende mannen gedood. Dat melden de Verenigde Naties volgens persbureau Reuters in een onderzoeksrapport. In een reactie op het rapport zegt het Franse leger dat er alleen islamistische militanten zijn omgekomen bij de aanval. Volgens Frankrijk gaat het om ongeveer dertig slachtoffers.

Onderzoekers van de VN komen dat de conclusie dat er een bruiloft is geraakt bij de luchtaanval, waar zo’n honderd burgers bijeen waren en vijf militanten. De mensenrechtenafdeling van de VN-missie in Mali (MINUSMA) deed eind januari onderzoek naar het incident. Volgens het rapport werden bij de aanval direct zestien burgers gedood en drie van de vijf gewapende mannen. Op weg naar het ziekenhuis kwamen nog eens drie burgers om. Volgens de VN hoorden de militanten bij de Katiba Serma, een aan Al-Qaeda gelieerde gewapende groepering.

Het Franse ministerie van Defensie spreekt met klem tegen dat er burgerdoden zijn gevallen. „Het ministerie bevestigt opnieuw dat dat het Franse leger op 3 januari een gerichte luchtaanval uitvoerde op een gewapende terroristische groepering die als zodanig was geïdentificeerd”, staat in een verklaring van het ministerie.

Frankrijk is sinds 2013 betrokken bij de strijd tegen de jihadistische opstand in Mali en de buurlanden Burkina Faso en Niger en heeft zo’n 5.000 militairen in de regio gestationeerd.