Vechten tegen de slaap met Batman

Ze hebben Superman, Batman en Wonder Woman. Toch waren de superheldenfilms van striphuis DC Comics, onderdeel van Warner Bros, in de jaren tien kansloos tegen die van oude rivaal Marvel, dochter van Disney. Koos Marvel een lichtvoetige, soms jolige toon, DC Comics zwoer onder ‘show runner’ Zack Snyder bij quasi-religieuze ernst en wagneriaanse pathetiek. Marvelhelden speelden in soaps, die van DC Comics poseerden wijdbeens op totalitaire architectuur.

Zack Snyder is een volgeling van filmmaker Christopher Nolan, maar lang niet zo talentvol. Nolan had in de post 9/11-jaren succes met zijn sombere Batman-trilogie, Snyder trok zijn toon door in hoogdravende, rommelige moraalfabels. Die brachten te weinig geld in het laatje, dus haalde Warner Bros in 2017 ten einde raad Joss Whedon van Marvel binnen om Snyders ensemblefilm Justice League op te leuken. Batman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash, Cyborg hebben het daarin zwaar tegen de gehoornde ruimteschurk Steppenwolf en diens fladderende ‘parademonen’ tot de overleden Superman uit zijn graf herrijst, doek.

Achter de schermen moet flink zijn gemanoeuvreerd met glimlachjes en lange messen, maar Whedon kreeg ruim baan toen Snyder zich terugtrok na de zelfmoord van zijn dochter Autumn. Snyders versie van vier uur sneed hij terug tot twee, filmcomponist Tom Holkenborg kon vertrekken en de plot werd voorzien van melige grappen. Waarna de filmpers Whedons hakketakkerige Justice League afserveerde als vlees noch vis; het liep uit op een zeperd van zo’n 60 miljoen dollar. Regisseur Patty Jenkins wees Warner Bros met haar Wonder Woman later dat jaar wel de weg naar ‘Marvelisering’ via humor, liefdesintrige en een helder kleurenpalet.

Toch roerden Snyders fans zich: zij eisten al in 2017 zijn versie van Justice League. Online petitie #ReleasetheSnyderCut haalde 180.000 handtekeningen. Vorig jaar gaf Warner Bros alsnog het groene licht: ‘director’s cuts’ kunnen heel lucratief zijn. Dus nu is hij online, de ‘Snyder Cut’: bijna vier uur lang. Visueel herinnert hij aan Snyders hit 300, alleen ziet wat in 2007 nog baanbrekend was er nu uit alsof iets misging bij de kleurcorrectie: polaroids in een modderbad.

De plot van Justice League is nog net zo mal, alleen trager en bombastischer. Soms voegt de ‘Snyder Cut’ welkome achtergrond toe, meestal begrijp je prima waarom Joss Whedon de schaar erin zette. Zo wandelt de harige bodybuilder Aquaman na kroegbezoek de zee in. Snyder zoomt bij zo’n tewaterlating langdurig in op droevige vissersvrouwen die op de kade iets Keltisch jodelen. Geen idee waarom. Gaandeweg begrijp je zelfs Whedons misgrepen. Zo voegde hij aan de eindstrijd in een Russische kerncentrale een gezin in nood toe dat steeds in de weg loopt. Maar zo behoudt Justice League nog iets van menselijke maat. Bij Snyder is het louter declamerende halfgod, verheven panorama en anonieme destructie.

Ik vocht vier uur tegen de slaap, zeker tijdens een apocalyptische epiloog van zo’n tien minuten waarin Batman droomt dat Superman is overgelopen naar het kwaad: het vervolg dat Snyder wilde maken? Geen groot verlies dan. Superhelden zo serieus nemen levert bespottelijke films op.

Coen van Zwol is filmrecensent.