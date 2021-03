Sommige omwonenden van de Mieraskerk vrezen dat de situatie verder escaleert

‘Het is altijd wat met deze kerk.” Twintiger Benjamin (achternaam bekend bij de redactie) laat in de stralende zon langs de zeshoekige Mieraskerk zijn hond uit. Dinsdag werden hij en menig omwonende van de kerk in alle vroegte opgeschrikt door een knal. „Ik ben niet kinderachtig, maar deze knal was echt niet normaal”, beaamt buurtbewoner Dann (achternaam eveneens bekend).

Aan het eind van de ochtend staat de parkeerplaats voor de kerk in Krimpen aan den IJssel nog vol politieagenten en rechercheurs. Een rood-wit politielint verspert de toegang naar de kerk. Twee kerkleden zijn binnen met veger en emmer in de weer. De knal was een aanslag met een vuurwerkbom, blijkt uit forensisch onderzoek door de politie. Het projectiel verbrijzelde een ruit, kozijn en lamp bij de glas-houten kerkingang. Camerabeelden tonen een man in donkere capuchonjas die wegrent.

De aanslag vindt om 4.35 uur plaats: symbolisch, lijkt wel. Alsof is gewacht op het aflopen van de avondklok. Menigeen in Krimpen zoekt het motief van de aanslag namelijk in frustratie over hoe de Mieraskerk met de coronaregels omgaat. „Veel mensen in de buurt zijn niet blij met de kerk. Zij kunnen niet naar buiten en bijvoorbeeld niet naar het voetballen, maar ondertussen laat de kerk iedereen binnen”, zegt Benjamin. Ook de politie sluit een dergelijk verband niet uit.

In de rug schoppen

Zondag raakte de Mieraskerk, onderdeel van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, in opspraak nadat een 43-jarige kerkganger een journalist van RTV Rijnmond in de rug schopte. Ondanks een oproep van de burgemeester om kerkdiensten vanwege de oplopende besmettingscijfers digitaal te houden riep de Mieraskerk (1.631 zitplaatsen) leden op om in grote getalen naar de zondagspreek te komen. Naar verluidt zo’n zeshonderd leden gaven aan die oproep gehoor.

De kerkgangers zouden zich geïntimideerd hebben gevoeld door journalisten die ze volgden tot de ingang. De schoppende kerkganger werd gearresteerd. „Wij vragen iedereen, waaronder ook onze gemeenteleden, zich respectvol te gedragen”, stelde de Kerkraad daarop.

In het Zuid-Hollandse Krimpen aan den IJssel (ruim 29.000 inwoners) staan veel kerken, zelfs SGP-fractievoorzitter Arrèn van Tienhoven kent het aantal niet uit het blote hoofd, „meer dan tien” in ieder geval. „En als er een kerk in Krimpen in het nieuws is, is het deze kerk.”

Mieraskerk-predikant Ton Kort werd bekend om zijn homo-onvriendelijke uitspraken. In februari wijdde presentator Tim Hofman een aflevering van zijn YouTube-serie #BOOS aan een homoseksuele Krimpenaar die aangifte tegen Kort had gedaan wegens discriminatie. Sympathisanten van de Krimpenaar krijtten daarna de stoep rond de kerk onder met hartjes.

De predikant – die niet reageert op een verzoek om commentaar – is ook nogal kritisch over de corona-aanpak van het kabinet. „Heel veel mensen sterven door dat vaccineren”, tekenden AD-verslaggevers op die zijn preken beluisterden. Hoewel de kerk audio-opnames van Korts preken online plaatst, benadrukt de kerk dat die „niet ter vervanging van de kerkdiensten” dienen. „Onze vaderen drongen aan op het onderhouden van de kerkdienst.”

De Mieraskerk maakt zo optimaal gebruik van de vrijheid die het kabinet biedt. Dat koos ervoor om met het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken een instructie voor kerken op te stellen met een maximum van 30 bezoekers. Voor kerken met meer dan 300 zitplaatsen geldt ‘maatwerk’, met in deze fase van de epidemie (‘zeer ernstig’) een maximale bezetting van 10 procent van de zitplaatsen.

Tot nog toe grijpt de overheid niet in bij kerken die de instructie niet naleven. Dat zou wel kunnen, de grondwettelijke vrijheid van godsdienst kan ingeperkt worden ter bescherming van de gezondheid.

Met Pasen in aantocht meldt de politie desgevraagd te onderzoeken of extra veiligheidsmaatsregelen rond de Mieraskerk nodig zijn. Sommige omwonenden vrezen dat de situatie verder escaleert. „Ik ben er bang van”, zegt een buurtbewoonster die niet met haar naam in de krant wil. „Wat als de kerk in de fik gaat?”

Ondertussen maakt ook de gemeenteraad zich zorgen. In een gezamenlijke verklaring verwerpt hij dinsdagavond alle geweld en predikt verdraagzaamheid. „Laten we het hoofd koel houden.”