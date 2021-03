De derde golf is in het hele land en in alle leeftijdsgroepen terug te zien

Meer positieve tests, meer ziekenhuisopnames en een reproductiegetal dat nog altijd boven de 1 ligt. Alle wijzers in de coronacrisis staan in het rood, zo stelt het RIVM. Inmiddels is de derde golf in het hele land terug te zien - in nagenoeg alle regio’s worden meer mensen positief getest.

Nog altijd zijn de meeste besmettingen te vinden onder jongvolwassenen: bij die groep werden de afgelopen week 422 positieve tests gemeld per 100.000 inwoners. Maar langzamerhand werken die besmettingen ook door naar oudere leeftijdsgroepen. Het aantal positieve tests groeide de afgelopen weken stevig onder dertigers en veertigers, bijvoorbeeld. Maar ook onder zestigers en zeventigers loopt de infectiegraad weer op. En dat kan een penibele situatie opleveren: de oudere leeftijdsgroepen belanden het vaakst op de IC.

Verzorgingstehuizen

Dat het vaccinatietempo de afgelopen weken stokte door de prikstop met AstraZeneca en de nasleep daarvan, is daarom extra zorgelijk. De vaccinaties zouden in deze derde golf een belangrijke positieve rol kunnen spelen: op dit moment worden de kwetsbare groepen gevaccineerd, zoals zestigers en zeventigers, die relatief vaak in het ziekenhuis belanden. Sinds 1 februari was ongeveer 70 procent tussen de zestig en tachtig jaar oud.

Dat vaccins het verschil kunnen maken, bleek ook in de verzorgingstehuizen: daar loopt het aantal besmettingen al weken terug, tegen de landelijke trend in. Inmiddels hebben bijna alle bewoners van de verpleeghuizen twee prikken gekregen. Onder zeventigers, bijvoorbeeld, loopt het aantal besmettingen op en die stijging wordt volledig veroorzaakt door mensen die thuiswonen, en dus nog nauwelijks ingeënt zijn. Het aantal besmettingen onder zeventigers in een verzorgingstehuis is tot nagenoeg nul teruggelopen, terwijl er onder thuiswonende ouderen uit die leeftijdsgroep bijna dubbel zoveel positieve tests zijn ten opzichte van begin februari.

Vooralsnog zijn veel thuiswonende ouderen nog niet gevaccineerd. Van de ongeveer 2,5 miljoen mensen tussen de 65 en 80 jaar oud die nog thuis wonen, hebben nu bijna 150.000 mensen een eerste inenting gekregen. Ook onder 60- tot 64-jarigen en mensen met morbide obesitas of het down-syndroom is het aantal gevaccineerden beperkt. Die kwetsbare doelgroep omvat ongeveer 1,2 miljoen mensen, waarvan zo’n 200.000 mensen een eerste prik kregen. De vaccinatie onder deze groep stokte de afgelopen weken, omdat zij worden geprikt met AstraZeneca.

Juist de mensen die afgelopen weken hun prik hadden moeten krijgen, hadden op het hoogtepunt van de golf beschermd kunnen zijn: een eerste prik beschermt na een week of twee al gedeeltelijk, en het RIVM voorziet de besmettingspiek van de tweede golf komende maand. In de weken daarna stromen ook de ziekenhuizen voller - niet zelden met zestigers.