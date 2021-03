Regering Aruba gevallen vanwege verduisteringszaak

Het kabinet van Aruba stapt op en premier Evelyn Wever-Croes heeft disndagmiddag lokale tijd haar ontslag aangeboden, nadat bekend werd dat een van de coalitiepartijen wordt onderzocht vanwege het verduisteren van publiek geld. Dat schrijft de premier op haar eigen Facebookpagina. Aruba zou sowieso in september gaan stemmen, het is niet bekend of die verkiezingen vervroegd worden.

Eerder op dinsdag maakte het Openbaar Ministerie bekend dat het al een aantal weken een onderzoek heeft lopen naar coalitiepartij POR. Daarbij is beslag gelegd op bankrekeningen van de partij, volgens lokale media omdat het OM wil voorkomen dat dit geld verdwijnt.

De justitieminister Andin Bikker heeft aangegeven afstand te nemen van zijn eigen partij en achter het besluit van de regering te staan. „Ik herken mij niet meer in POR.”

Onregelmatigheden

De in 2020 ontslagen minister van Ruimtelijke Ordening Marisol Lopez-Tromp beschuldigde de oprichter van het POR Otmar Oduber in een interview met het Caribisch Netwerk later dat jaar ervan betrokken te zijn bij corruptie, ook al was hij al als minister opgestapt. Lopez-Tromp stelde dat zij onder druk was gezet om te vertrekken nadat zij kritiek hierop had geuit.

Het huidige onderzoek van het OM werd opgezet na een melding van „onregelmatigheden” in het beheer van geld door de partij. Het is nog onduidelijk om welk bedrag het gaat.

