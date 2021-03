Portugal stuurt militairen naar Mozambique in strijd tegen terreurgroep

Portugal stuurt begin april ongeveer zestig militairen naar Mozambique om te helpen in de strijd tegen de terreurgroep die in Noord-Mozambique wordt aangeduid als Al Shabab („de jongeren”). Dat melden persbureaus AFP en het Portugese Lusa dinsdag. De groep heeft vorige week Palma, de meest noordelijke stad van het land, ingenomen. Daarbij vielen tientallen doden.

De militairen gaan lokale troepen trainen, zei de Portugese minister Augusto Santos Silva Portugese van Buitenlandse Zaken. Zij kunnen dan ingrijpen in Palma, dat sinds woensdag in handen is van een terreurgroep die in de regio Al Shabab wordt genoemd, als is er geen verband met de organisatie die actief is in Somalië. Wel zwoer de groepering, die zelf de naam Ahl al-Sunnah wa al jamma voert, in 2018 trouw aan Islamitische Staat (IS). De Verenigde Naties sloegen maandagavond alarm over het lot van de bevolking in de regio. 1,3 miljoen mensen zouden nu afhankelijk zijn geworden van noodhulp, maar die is er nog niet.

De jihadisten hebben duizenden inwoners verjaagd van Palma. Een aanval die IS begin deze week heeft geclaimd. Het is al sinds 2017 onrustig in de regio. Sindsdien zijn er zeker 2.500 doden gevallen. In Palma wonen relatief veel expats vanwege gasboringen van bedrijven zoals het Franse Total. Dat had de gasboringen net weer hervat na een pauze toen de terreurgroep aanviel. Amerika had al commando’s gestuurd om Mozambikaanse soldaten te trainen.

