Pensioenfondsen investeren voor ‘miljarden’ in bedrijven gelinkt aan leger Myanmar

De Nederlandse pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn (PFZW) investeren voor ruim 2 miljard dollar (1,7 miljard euro) in bedrijven die banden hebben met het Myanmarese leger. Dat concludeert actiegroep Justice for Myanmar dinsdag op basis van eigen onderzoek. Volgens de organisatie hebben de twee pensioenfondsen aandelen in twintig multinationals, die op hun beurt samenwerken met of direct gelinkt zijn aan militaire bedrijven of de junta zelf in Myanmar. Die greep op 1 februari de macht en sloeg meerdere protesten tegen de coup tot nu toe op bloederige wijze neer.

De lijst van twintig bedrijven omvat ondernemingen die direct samenwerken met het militaire regime, zoals een bedrijf dat de krijgsmacht voorziet van militaire technologie. De overige multinationals werken samen met Myanmarese bedrijven die sinds de staatsgreep in handen zijn gevallen van de junta. Die lijst omvat onder meer het Franse oliebedrijf Total, de Amerikaanse hotelketen Hilton Worldwide en het Zuid-Koreaanse staalbedrijf Posco. De twintig multinationals werken in sectoren voor onroerend goed, olie en gas, telecom en dranken. Vermogensbeheerders APG en PGGM beheren de aandelen voor respectievelijk ABP en PFZW, de grootste pensioenfondsen van Nederland.

Reacties pensioenfondsen

Volgens vermogensbeheerder APG klopt dat voor ABP in een aantal van de betreffende bedrijven wordt geïnvesteerd, maar een woordvoerder laat weten dat het door Justice for Myanmar genoemde bedrag niet klopt. Om hoeveel geld het wel gaat, is volgens de woordvoerder van de beheerder niet duidelijk. APG zegt in gesprek te zijn met de betreffende bedrijven over hun contacten in en met de militaire top. Wat dit tot nu toe heeft opgeleverd, wil de woordvoerder niet kwijt. Ook het uiteindelijke doel van deze onderhandelingen en wanneer dit bereikt wordt, is niet bekendgemaakt. APG zegt niet te investeren in staatsobligaties en ondernemingen uit Myanmar.

Vermogensbeheerder PGGM, dat belegt voor pensioenfonds Zorg en Welzijn, laat ook weten staatsobligaties uit het land te hebben uitgesloten. Een woordvoerder laat weten dat een aantal van de genoemde bedrijven inderdaad in de beleggingsportefeuille van de beheerder zit, maar doet verder onderzoek naar het precieze bedrag en de aantijgingen door Justice for Myanmar. Over eventuele vervolgstappen kan PGGM daarom nog geen mededelingen doen.

Veroordeling militaire coup

Meerdere landen en internationale instituten hebben de Myanmarese staatsgreep en het daaropvolgende geweld veroordeeld. Afgelopen weekend vond in het land de jaarlijkse ‘Dag van de Strijdkrachten’ plaats, een herinnering aan het verzet tegen de bezetting van Japan in de Tweede Wereldoorlog. Demonstranten grepen de kans aan om de straat op te gaan en zich uit te spreken tegen de staatsgreep; bij de protesten vielen zeker 114 doden, een van de bloederigste demonstraties tot nu toe. Twaalf defensiechefs, waaronder die van Nederland, riepen de Myanmarese krijgsmacht in een gezamenlijke verklaring op het geweld tegen burgers te stoppen.

Justice for Myanmar wil dat de Nederlandse regering meer doet tegen de junta. Bijvoorbeeld door in Europees verband aan te dringen op een wapenembargo en sancties tegen het Myanmarese „leger, hun bedrijven en belangrijke zakenpartners”. Ook roept de actiegroep Nederlandse pensioenfondsen op „onmiddellijk” te stoppen met het investeren in bedrijven met banden met het Myanmarese leger.