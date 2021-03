Omstreden miljardair doet bank en beurs panikeren

Bill Hwang verlaat de rechtbank in New York, in december 2012.

Er heerste enige paniek op Wall Street afgelopen vrijdag. Want wie verkocht er plotseling grote hoeveelheden aandelen ter waarde van zo’n 19 miljard dollar (16 miljard euro)? Door het snel groeiende aanbod van aandelen zagen verschillende tech- en mediabedrijven aan de Nasdaq hun waarde voor bij elkaar meer dan 33 miljard dollar kelderen. En inmiddels hebben meerdere banken zoals het Japanse Nomura en het Zwitserse Credit Suisse miljarden dollars aan winst zien verdampen.

In eerste instantie leek het te gaan om een reactie op nieuwe maatregelen van de Amerikaanse overheid om Chinese bedrijven te weren van Amerikaanse beurzen. Maar toen de verkoopstroom bleef aanhouden en het om meer dan alleen Chinese bedrijven ging, concludeerden sommige fondsmanagers dat het waarschijnlijk moest gaan om een in de problemen geraakt hedgefonds.

De bron bleek Archegos Capital Management, het familie-investeringsbedrijf van de Amerikaans-Koreaanse miljardair Bill Hwang. Het fonds had de afgelopen tijd veel belegd in mediabedrijven als ViacomCBS en Discovery, aldus de Financial Times. Die zagen hun waarde de afgelopen drie maanden met respectievelijk 170 procent en 148 procent stijgen, en werden zo een paar van de best presterende bedrijven in de S&P 500-index.

Maar aan dat feest kwam vorige week een einde. Het aandeel ViacomCBS sloot vorige week maandag op een recordhoogte van ruim 100 dollar, waarna het bedrijf bekendmaakte via een aandelenemissie 3 miljard dollar op te willen halen. Die aankondiging bleek het begin van een snelle waardedaling. Dinsdag sloot het aandeel 9 procent lager af, de volgende dag verloor het nog eens 23 procent. Ook voor Chinese techbedrijven als Baidu en Tencent Music volgden forse verkooptransacties.

Schandalen

Er zijn aanwijzingen dat Archegos met veel krediet speculeerde op bedrijven, schrijft de Financial Times. Met behulp van hefboomconstructies via een zakenbank kan een investeerder voor soms wel vijf keer zo veel geld beleggen dan dat het zelf inlegt. Dit kan veel winst opleveren, maar het risico is ook groot. Bij een grote waardedaling van de aandelen in kwestie, zoals bij ViacomCBS, kan de zakenbank eisen dat de investeerder geld bijstort. Dit wordt ook wel de margin call genoemd.

In dit geval schakelde Archegos zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley in om de posities in de in waarde gezakte aandelen te verkopen. Dat deden ze in ‘blokken’ waarmee in een keer grote hoeveelheden aandelen kunnen worden verkocht. ViacomCBS en Discovery zagen vrijdag zo hun waarde met nog eens tientallen procenten dalen. In een e-mail naar hun klanten, ingezien door persbureau Bloomberg, meldde Goldman Sachs dat het vrijdag nog voor de marktopening 6 miljard dollar aan aandelen in onder meer Baidu en Tencent Music had verkocht. Later op de dag volgde nog eens bijna 4 miljard dollar aan aandelen van ViacomCBS, de Brits-Portugese retailer Farfetch en het Chinese techbedrijf GSX Techedu.

De verliezers van deze verkooptransacties zijn niet alleen de bedrijven in kwestie. Goldman Sachs en Morgan Stanley wisten de aandelen te verkopen voordat de koersen echt hard begonnen te dalen. Voor bank Nomura, Japans grootste investeringsbank, was het te laat en moest Archegos in gebreke blijven. Daardoor lijdt de bank mogelijk een verlies van 2 miljard dollar. Credit Suisse zou volgens persbureau Reuters en de Financial Times tussen de 1 en 4 miljard dollar hebben verloren.

Als gevolg daarvan sloten de koersen van de zakenbanken maandag respectievelijk 16,3 en 14 procent lager af. De toezichthouders van Zwitserland en Japan zeggen de ontwikkelingen in de gaten te houden.

Hwangs reputatie is niet vlekkeloos. In 2012 werd hij veroordeeld voor handel met voorkennis en manipulatie van Chinese aandelen. Dat gebeurde met het door hem opgerichte Tiger Asia Management. Whang pleitte schuldig en schikte voor 60 miljoen dollar. En veranderde de naam van het fonds een jaar later in Archegos Capital Management.