Nike klaagt kunstenaarscollectief aan om ‘duivelsschoenen’

Sportkledingfabrikant Nike heeft het New Yorkse kunstenaarscollectief MSCHF aangeklaagd wegens inbreuk op hun merkenrecht. Samen met rapper Lil Nas X verkocht het collectief 666 paar ‘Duivels sneakers’ met een druppel echt menselijk bloed in de zolen, aangepaste versies van het Nike-model Air Max 97. Dat meldde The New York Timesmaandag.

De lancering van de zwarte sneakers viel samen met de introductie van een nieuw nummer van Lil Nas X, op YouTube: ‘Montero (Call Me By Your Name)’, waarin de duivel een rol speelt. De afgelopen vrijdag op YouTube geplaatste song werd in vier dagen tijd ruim 41 miljoen keer bekeken.

De schoenen zijn voorzien van een omgekeerd kruis, een pentagram en de woorden ‘Luke 10:18’, een verwijzing naar de bijbelpassage: „En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.” De 666 paar schoenen, verkocht voor omgerekend 866 euro per paar, waren maandag binnen een minuut uitverkocht.

Controversiële kunst

MSCHF (spreek uit als ‘mischief’, ondeugd) is een zes kunstenaars tellend collectief uit Brooklyn, dat gespecialiseerd is in controversiële kunst. Eerder versneden ze een stippenprent van Damien Hirst, om de losse stippen afzonderlijk te verkopen en daarmee te protesteren tegen het speculeren met kunst. Ook brachten ze Jesus Shoes op de markt, een serie aangepaste Nike Air Max 97’s met ‘heilig’ water uit de rivier Jordaan in de zolen.

Nike klaagde de kunstenaars maandag in New York aan wegens het zonder toestemming aanpassen van de Nike-schoen. „De ongeautoriseerde Satan-schoenen veroorzaken waarschijnlijk verwarring en zorgen voor een onjuiste associatie tussen de producten van MSCHF en Nike”, staat in de aanklacht.

Onder degenen die de schoenen bekritiseerden was governeur Kristi Noem van South Dakota. Noem, een Republikein, schreef op Twitter dat het verkeerd was voor kinderen om te horen dat de schoenen exclusief waren. „Wat is exclusiever? Hun door God gegeven eeuwige ziel”, schreef ze.

Lil Nas X reageerde snel op de tweet: „Je bent een hele gouverneur en je bent hier aan het twitteren over een paar verdomde schoenen. Doe je werk!”

Het druppeltje bloed in de schoenen is gedoneerd door de kunstenaars, maakte MSCHF bekend.