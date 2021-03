Nederlands elftal boekt ruime zege op Gibraltar: 7-0

Het Nederlands elftal heeft de derde wedstrijd in de kwalificatie voor het WK 2022 in Qatar met 7-0 gewonnen van Gibraltar. Tegen de nummer 195 van de FIFA-wereldranglijst bleef het opvallend lang 0-0. Oranje boekte wel de tweede overwinning in drie kwalificatieduels die werden gespeeld in acht dagen tijd.

Oranje begon tegen Gibraltar met dezelfde elf spelers in de basis als zaterdag tegen Letland (2-0 winst). In de eerste helft wist het team van bondscoach Frank de Boer maar moeilijk een gaatje te vinden in de defensie van Gibraltar. Vlak voor rust brak Feyenoord-aanvaller Steven Berghuis de ban. Hij schoot de bal met links achter keeper Coleing. Berghuis scoorde ook al het openingsdoelpunt tegen Letland. De Boer wisselde in de rust aanvallend en deed dat nog een keer toen Ajax-speler Daley Blind vanwege een op het oog zware blessure het veld moest verlaten.

Dat bleek een goede zet, want in de tien minuten na de inbreng van een extra aanvaller scoorde Oranje vier keer. Eerst tikte Luuk de Jong van dichtbij binnen, vijf minuten later werd een vrije trap van Memphis Depay dusdanig van richting veranderd dat de bal achter keeper Coleing belandde. Weer een minuut daarna zette aanvoerder Georginio Wijnaldum zijn elftal op een 4-0 voorsprong, Donyell Malen maakte de 5-0. Vijf minuten voor het einde van de wedstrijd zorgde invaller Donny van de Beek voor de 6-0, waarna Depay nog zijn tweede - en Oranjes laatste - van de avond maakte.

Door de overwinning verkleint Oranje de achterstand op Turkije naar een punt. Het Nederlands elftal had woensdag nog van de Turken verloren in het eerste WK-kwalificatieduel. Turkije speelde woensdag met 3-3 gelijk tegen Letland. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK in Qatar. Naast Nederland hebben ook Noorwegen en Montenegro zes punten uit drie duels.