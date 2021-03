Mogen Palestijnse jongeren dan eindelijk stemmen?

Op zijn negenentwintigste gaat Youssef Kmil voor het eerst in zijn leven stemmen. Tenminste, dat hoopt hij. Of de onlangs aangekondigde, eerste Palestijnse verkiezingen sinds vijftien jaar eindelijk doorgaan, is nog altijd onzeker. President Abbas heeft al meermalen verkiezingen aangekondigd en steeds liep het spaak. Maar deze keer is het anders, hoopt Kmil. Het animo is groot. Volgens het Palestijnse kiescomité heeft 93 procent van de 1,8 miljoen stemgerechtigden in de Palestijnse gebieden zich laten registreren.

Voor de grote partijen staat er veel op het spel. Fatah kan er legitimiteit mee terugwinnen. De partij van president Abbas wordt al jaren beschuldigd van corruptie en alleenheerschappij. De militante beweging Hamas, die de Gazastrook de facto regeert, hoopt opnieuw een rol in het Palestijnse politieke systeem te krijgen, en daarmee internationale acceptatie en steun.

Er kleven echter ook risico’s aan verkiezingen. Het gebrek aan populariteit van Fatahs leiders zou op de Westelijke Jordaanoever weleens pijnlijk zichtbaar kunnen worden. Hamas loopt het risico de Gazastrook kwijt te raken, hetgeen de beweging niet zal accepteren.

Stembus

Tussen kiezersregistratie en stembus staan dan ook nog veel obstakels. Het begint al bij de kandidatenlijsten, die deze woensdag rond moeten zijn. Hoewel Fatah heeft aangekondigd met één lijst mee te doen, had de partij die dinsdag nog niet gepresenteerd. De partijleiding vreest voor afsplitsingen. Een Fatahveteraan die met een eigen lijst wil meedoen, is uit de partij gezet. Het is een publiek geheim dat zelfs binnen Fatah een meerderheid de zittende president – 85 jaar oud en ruim vijftien jaar aan de macht – weg wil hebben; juist daarom vrezen velen dat de presidentsverkiezingen niet doorgaan.

Van verkiezingskoorts is op de Westelijke Jordaanoever nog weinig te merken. De campagne begint officieel pas na woensdag. Maar hoe moet je campagne voeren als je de naam van je favoriete kandidaat niet eens hardop mag uitspreken? Leunend tegen een auto fluistert Mujahed (29) op wie hij stemt: op Dahlan, een voormalig Fatah-kopstuk dat uit de gratie is geraakt bij Abbas en nu vanuit zijn woonplaats Abu Dhabi op een comeback hint. „Als ik op Facebook schrijf dat ik voor Dahlan ben, ga ik de gevangenis in.”Dahlans aanhangers presenteerden maandag hun „Lijst van de Toekomst”.

Andere jongeren tonen zich apathisch. Maha Khameisi (23) en Roa Qarqoshia (21) hebben zich geen van beiden laten registreren. Problemen zijn er genoeg, daar zijn ze het over eens. Moeiteloos sommen ze op: „Economie, werkloosheid, gezondheidszorg … Maar zodra mensen in een machtspositie zitten, denken ze aan hun eigen belangen”, zegt Khameisi. „Daar hebben we veel voorbeelden van gezien.”

Hamas heeft weer andere dilemma’s, zegt schrijver en blogger Sari Semmour (47) op de bank in zijn appartement. Toen Hamas in 2006 won, werd hun regering onmiddellijk tegengewerkt door Israël en de internationale gemeenschap. Hamas staat op de lijst van terroristische organisaties, ook in de Europese Unie. Wil Hamas voorkomen dat ze weer wordt uitgesloten, dan zou de militante beweging de staat Israël moeten erkennen en zich moeten ontwapenen – tot nu toe onaanvaardbaar gebleken eisen.

Prominente Hamasleden zijn door Israël gewaarschuwd zich niet kandidaat te stellen, een aantal is opgepakt. Begin deze week diende Hamas een lijst in, waarop volgens Semmour naast academici en jongeren ook veroordeelden in Israëlische gevangenissen en leden van Hamas’ militaire tak staan. De namen van parlementskandidaten worden pas over een week openbaar gemaakt.

Ordehandhaving

Volgens een recente opiniepeiling van het Palestinian Center for Policy and Survey Research onder 1.200 respondenten haalt noch Fatah, noch Hamas een meerderheid in een toekomstig parlement. Afhankelijk van de uitslagen zouden Hamas en Fatah na de verkiezingen mogelijk alsnog een eenheidsregering kunnen vormen. Daarmee zouden ze de verdeling tussen Gaza en de Westelijke Jordaanoever in stand houden.

Er blijft groot onderling wantrouwen, onder meer over de wederzijdse toezegging politieke gevangenen vrij te laten. Wie is verantwoordelijk voor de ordehandhaving tijdens de verkiezingen? En hoe zit het met de Palestijnse inwoners van Oost-Jeruzalem? Voor de Palestijnen is het geen optie hen uit te sluiten van verkiezingen, volgens de Oslo-akkoorden horen zij er ook bij. Maar Israël wil geen Palestijnse stembussen in zijn „ondeelbare hoofdstad”. ‘Jeruzalem’ is in het verleden het favoriete excuus gebleken om verkiezingsplannen te stoppen.

Uiteindelijk is Israël volgens Semmour bepalend voor het al dan niet doorgaan van de Palestijnse verkiezingen. „Dat de Israëliërs geen verkiezingen willen is een publiek geheim”, zegt hij. ,,Maar ze willen liever dat de Palestijnen het zelf afblazen.”

Youssef Kmil blijft optimistisch. Hij hoopt dat de jongeren in de partijen iets kunnen verbeteren. „Wij Palestijnen moeten eerst intern veranderingen doorvoeren, dan pas kunnen we samen tegen de bezetting strijden.”