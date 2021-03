Onze voordeur sluit niet meer. Er komt urgent een slotenmaker. Na bijna twee uur slaagt hij erin de deur sluitend te krijgen. Hij heeft alleen met mij (man) te maken maar hij zag wel mijn vrouw. We zitten in de huiskamer en hij roept na afloop: „Mevrouw, mag ik uw stofzuiger even gebruiken?”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl