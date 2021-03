Meer partijen, meer kabaal

Wordt dit de meest disfunctionele Tweede Kamer ooit? De 150 Kamerleden die woensdag worden beëdigd zijn verdeeld over maar liefst 17 partijen. Ter vergelijking: in 2012 wisten 11 partijen Kamerzetels te bemachtigen, in 2017 waren dat er 13, latere afsplitsingen en eenmansfracties niet meegerekend.

In een inventarisatie die NRC maakte van de samenstelling van de nieuwe Kamer valt van alles op: de nieuwe Kamer bestaat vooral uit dertigers en veertigers, de gemiddelde leeftijd is 44. Een derde van de Kamerleden woont in Den Haag of in Amsterdam. En er zitten straks 59 vrouwen in de Kamer, 11 meer vergeleken met nu. Cijfers die nog licht kunnen veranderen als na de formatie Kamerleden toetreden tot het kabinet.

Maar wat vooral opvalt aan die nieuwe Kamer is de wéér toegenomen fragmentatie. De afgelopen jaren leidde die versplintering al tot langgerekte debatten. En kunnen kleine fracties de macht wel goed controleren? Ze hebben te weinig mensen om alles te volgen, moeten daarom scherp kiezen. Misschien wel te scherp. De verleiding om te kiezen voor wat ‘scoort’ is dan groot. De neiging om elkaar daarbij te overschreeuwen ook.

Behalve meer versplinterd lijkt deze Kamer ook meer gepolariseerd. Verschillende nieuwe leden trekken nu al flink wat aandacht op sociale media – denk aan Sylvana Simons (BIJ1), Kauthar Bouchallikht (GroenLinks) of Freek Jansen (Forum voor Democratie) – en zullen dat ongetwijfeld ook blijven doen. De hoofddoek dragende Bouchallikht zal vanuit rechtse hoek vaak worden verbonden met de Moslimbroederschap. Jansen zal vaak worden aangesproken op racistische uitspraken uit het verleden.

Veel partijen die in de afgelopen jaren al in de Kamer zaten, hebben er met deze Tweede Kamerverkiezingen een radicaler broertje of zusje bij gekregen. D66 moet Volt naast zich dulden, een partij die met een pro-Europeser verhaal dan dat van D66 drie zetels wist te bemachtigen. Het boerengeluid, lang CDA-domein, klinkt nu ook door in de BoerBurgerBeweging (BBB). Denk kon jarenlang antiracisme claimen als thema maar krijgt nu concurrentie van BIJ1. De PVV ziet dat het op de rechterflank een stuk drukker is geworden, met Forum voor Democratie en JA21. En die laatste partij profileert zich weer graag als een rechtsere versie van de VVD.

Gaan de partijen die op papier op elkaar lijken, samenwerken? Of gaan ze elkaar juist de tent uit vechten en beconcurreren? Partijen die vooral met elkaar bezig zijn: voor het nieuwe kabinet zou dat wellicht niet ongunstig zijn. Maar het maakt het politieke spel ook – en dat is vanuit de regering gezien dan weer heel lastig – minder voorspelbaar. De Haagse politieke puzzel is kortom weer iets gecompliceerder geworden.

Kiezers houden daar overigens niet van. Uit een EenVandaag-peiling bleek dat 60 procent voorstander is van een kiesdrempel, van minimaal 2 zetels. De helft daarvan vindt dat de grens op 4 of 5 zetels mag komen. Met die methodologie zouden nog maar 10 partijen het tot de nieuwe Kamer hebben geschopt.

Echt nieuw is Christine Teunissen natuurlijk niet. Van alle nieuwe Kamerleden is de 35-jarige Teunissen misschien het meest ervaren in de Haagse politiek. Ze heeft al twee (korte) termijnen als senator voor de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer erop zitten en eind 2018 verving ze oud-partijleider Marianne Thieme als Tweede Kamerlid. Ze begon haar loopbaan als persvoorlichter van de Tweede Kamerfractie. Tijdens haar studie geschiedenis in Leiden deed ze onderzoek naar verschillende sociale bewegingen die het „opnemen tegen de gevestigde orde”, aldus haar biografie op de partijwebsite. Meest opvallende motie die Teunissen als senator indiende was haar voorstel dat vlees- en visgerechten niet leidend op de menukaart van de Eerste Kamer zouden zijn, maar vegetarische. Motto: „Carnivoor? Geef het door.” De senaat zou een voorbeeldfunctie moeten hebben „op het punt van duurzame gedragsverandering”.

Kamerlid van BIJ1: Sylvana Simons

Ze is bekend van tv, niet alleen als presentatrice. Zo begon de carrière van Sylvana Simons (1971): ze werd veejay bij muziekzender TMF, vooral rondom soulmuziek en r&b, en werkte daarna bij SBS6 en RTL. Ze was altijd al „stellig”, zei een oud-collega in 2016 tegen NRC, maar een van de gezichten van de Nederlandse antiracismebeweging werd ze pas later. Simons sprak zich uit tegen Zwarte Piet en vroeg in tv-programma De Wereld Draait Door aan Martin Šimek waarom hij het woord ‘zwartjes’ gebruikte. Het leek er even op dat Simons in 2017 op de verkiezingslijst van Denk zou staan, maar na een paar maanden vertrok ze weer met ruzie. Ze richtte haar eigen partij Artikel 1 op, inmiddels BIJ1, die niet in de Tweede Kamer kwam maar wel in de Amsterdamse gemeenteraad. Eind vorig jaar gaf Simons haar raadszetel op om zich te richten op de campagne voor de Tweede Kamer. Met succes, is nu gebleken.

Kamerlid van Volt: Nilüfer Gündogan



De nummer twee van Volt ontwikkelde een sterk bewustzijn over vrijheid en democratie dankzij de zorgwekkende politieke ontwikkelingen in Turkije, haar geboorteland. Hoewel D66 jarenlang haar politieke thuishaven was, liet Nilüfer Gündogan (1973) die partij achter zich toen ze concludeerde dat die niet „vurig” genoeg opkomt voor de bescherming van de liberale democratie en de rechtsstaat. Waar Volt zich tijdens de verkiezingscampagne als genuanceerd en positief heeft geprofileerd, valt Gündogan op als iemand die gevestigde partijen durft aan te spreken op wat ze laten liggen of zelfs afbreken. Hoe kan het dat Nederland partijen heeft genormaliseerd die de grondwet met voeten willen treden? Het liefst laat ze populisten „links liggen”, maar die „ga je niet vanuit het Europees Parlement kunnen bestrijden”. Dat moet op nationaal niveau, zegt zij.

Kamerlid van de VVD: Peter Valstar

De 36-jarige VVD’er Peter Valstar is een typisch voorbeeld van een trouw en loyaal partijlid, dat van achter de schermen heeft weten op te klimmen tot een verkiesbare plek (21) op de kandidatenlijst. Valstars enige werkervaring buiten de VVD, althans volgens zijn cv op LinkedIn, is een paar maanden stage lopen bij De Wereld Draait Door (als beeldredacteur). Sinds 2009 klom hij op in de rangen van de partij: van communicatieadviseur tot Kamerlid in twaalf jaar tijd. Zijn politiek meest gewichtige functie was zijn tijdelijke betrekking als politiek adviseur (‘PA’) van premier Rutte, tijdens het zwangerschapsverlof van Caroliene Hermans. Die interimklus vervulde hij zelfs tweemaal. Als PA van Jeanine Hennis maakte hij haar val mee als minister van Defensie, toen ze in oktober 2017 haar politieke verantwoordelijkheid nam voor het dodelijke ongeluk met twee militairen in Mali. Op datzelfde departement is Westlander Valstar sindsdien woordvoerder.

Kamerlid van FVD: Freek Jansen

Freek Jansen (1992) is voorzitter van JFVD, de jongerentak van Forum voor Democratie. Daar is hij al sinds de oprichting actief, maar echt bekend werd hij pas toen de jongerenpartij in opspraak kwam door nazistische en antisemitische berichten die in appgroepen van de partij verstuurd zouden zijn. Het bestuur trad er niet tegen op en royeerde juist de klokkenluiders. De moederpartij onderzocht wat er was gebeurd en kwam tot de conclusie dat er „geen verwijtbaar handelen [is] geconstateerd”. Prominente leden van Forum vroegen om acties tegen JFVD, politiek leider Baudet schaarde zich achter Jansen. Net als Jan Terlouw wil Jansen terug naar het Nederland waar het touwtje nog uit de brievenbus hing, maar in tegenstelling tot de schrijver wijt hij het verdwijnen van het touwtje aan migranten, zei hij tegen journalist Danny Ghosen. Baudet stemde deze verkiezingen op Jansen, twitterde hij: „mijn rechterhand en trouwe vriend”.

Kamerlid van de PvdA: Habtamu de Hoop

Hoewel hij als baby in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba te vondeling werd gelegd en in een weeshuis terechtkwam, kent Habtamu de Hoop (1998) naar eigen zeggen niemand die zo veel geluk heeft gehad in het leven als hij. Inmiddels geldt De Hoop als de grote belofte van de Partij van de Arbeid. Op zijn negentiende werd hij het jongste raadslid van de gemeente Súdwest-Fryslân. Nationale bekendheid verwierf hij als presentator van het educatieve kinderprogramma Het Klokhuis waarmee hij na anderhalf jaar stopte. De politieke strijd die hij wil voeren bleek belangrijker. De Hoop wil de stem van zijn geliefde regio laten klinken in Den Haag, een plek die volgens hem niet genoeg omkijkt naar Friesland. Maar het op twee na jongste Tweede Kamerlid ooit wil zich ook inzetten voor jonge generaties. Hij ziet dat een betaalbaar huis en een vaste baan niet meer vanzelfsprekend zijn voor jongeren.

Kamerlid van D66: Lisa van Ginneken



Bij de verkiezingen leverde Lisa van Ginneken (1972) een prestatie van historische proporties. De nummer 22 van D66 wordt de eerste transgender persoon in de Tweede Kamer. Zij hoopt op een tolerantere samenleving, want door haar transitie heeft ze „heel concreet gemerkt” dat sommige groepen minder ruimte en minder kansen krijgen. De vele haatdragende berichten die zij op sociale media ontvangt fungeren als brandstof voor de strijd die zij wil leveren, niet alleen voor de lhbti-gemeenschap maar ook andere gemarginaliseerde groepen. De Brabantse is overigens niet van plan haar achtergrond in software en informatica aan de wilgen te hangen. Van Ginneken wil „de deugden van de digitale samenleving” bewaken, door de macht van grote techbedrijven te beperken en beter toezicht op grote digitaliseringprojecten van de overheid te bewerkstelligen.

