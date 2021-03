Kaboom duikt in de wereld van Folimage

Animatiefestival Kaboom ontstond in 2019 uit een fusie van het Holland Animation Film Festival met het Amsterdamse animatiefestival Klik. Net als bij veel andere filmfestivals vindt de 2021-editie volledig online plaats. Er is een kortefilmcompetitie, er zijn diverse online events en specials (o.a. over deep fake en VR) en er is een overzicht van twee decennia Nederlandse animatie.

Kaboom wijdt ook een mooi programma aan de Franse animatiestudio Folimage, die dit jaar zijn veertigste verjaardag viert. Folimage huist in een oude munitiefabriek in het zuidoosten van Frankrijk, waar het bedrijf sinds 1999 ook een opleidingsinstituut heeft. Daarnaast bieden zij een artist-in-residenceprogramma. Zo maakte Michael Dudok de Wit (The Red Turtle) tijdens een residentie de parabel The Monk and the Fish (1993). In deze in aquarelstijl geanimeerde film probeert een geobsedeerde monnik een vis te vangen, wat zowel komisch uitpakt als tot mislukken gedoemd is. Grafisch even fraai is het zwart-witte Rains, waarin een regenachtige dag bijzonder stijlvol getoond wordt.

In zijn veertigjarige bestaan produceerde Folimage zo’n 80 korte films, een aantal middellange films, meerdere tv-series en vijf lange animatiefilms. Hieronder het handgetekende A Cat in Paris (Une vie de chat), dat in 2012 genomineerd werd voor een Oscar. Deze film gaat over een kat die overdag de steun en toeverlaat is van het zwijgende meisje Zoé en ’s nachts de handlanger van een dief. Veel stijlelementen verwijzen naar de kunstgeschiedenis, zoals de langgerekte gezichten à la Modigliani.

A Cat in Paris is op Kaboom te zien, evenals Aunt Hilda! (2012) van Jacques-Rémy Girerd, die Folimage oprichtte. In een film die even excentriek is als zijn hoofdpersoon verzet natuurliefhebber Hilda, met opgestoken rood haar en brilletje, zich met hand en tand tegen genetische modificatie van planten en gewassen. Haar gelijk blijkt als een experiment uit de hand loopt en de halve wereld overwoekerd dreigt te raken door een (fallische) plant die eigenlijk het voedseltekort op had moeten lossen.

De producties van Folimage zijn heel gevarieerd, evenals de gebruikte stijlen en animatietechnieken. Grosso modo zijn het geen gladde animaties, maar mag je best sporen van het handmatige proces zien: vibrerende potloodlijntjes, dansende kleuren en oningevulde vlakken. Het hoeft niet perfect, waardoor het merendeel van de Folimage-producties meer charmeren dan de gemiddelde animatiefilm.

Het amusante Vanille, een combinatie van animatie en live action-achtergronden, gaat over een meisje dat zeer tegen haar zin door haar vader naar Guadeloupe wordt gestuurd. Daar raakt zij verzeild in een avontuur – inclusief boze natuurgeest – waarbij zij in het reine komt met haar Caribische wortels. Daarna schaamt zij zich niet meer voor haar Afrokapsel. In het prachtige The Sense of Touch, dat deels ook een geanimeerde dansfilm is, zijn de hoofdpersonen doof – iets wat je in films zelden ziet. Het is illustratief voor de wereld die Folimage voorstaat en oproept: inclusief, vol sympathieke buitenbeentjes en met het hart op de juiste plaats.

Kaboom vindt plaats van 31 maart t/m 4 april 2021. Naast het Folimage-filmprogramma is er een paneltalk over de animatiestudio. Inl: kaboomfestival.nl