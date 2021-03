Jong Oranje naar kwartfinale EK na ruime winst op Hongarije

Jong Oranje heeft zich dinsdag dankzij een 6-1 overwinning op gastland Hongarije geplaatst voor de kwartfinale van het Europees kampioenschap voor teams onder 21 jaar. Doordat groepsgenoten Duitsland en Roemenië met 0-0 gelijkspeelden eindigt het team van bondscoach Erwin van de Looi als eerste in poule A. De kwartfinales in het toernooi worden pas eind mei gespeeld.

Jong Oranje was weifelachtig aan het toernooi begonnen, met twee gelijkspelen tegen Roemenië en Duitsland. Met name van die eerste wedstrijd werd meer verwacht van het team van Van de Looi. Tegen Hongarije kreeg zijn formatie de kans dit recht te zetten, want alleen bij een 2-2 eindstand tussen Roemenië en Duitsland zou Nederland definitief uit het toernooi liggen.

Na een moeilijk begin opende aanvoerder Dani de Wit van AZ ruim tien minuten voor de pauze de score. Kort na rust verdubbelde zijn ploeggenoot bij de Alkmaarders Myron Boadu de voorsprong uit een strafschop. Cody Gakpo van PSV, die maar kort voor het toernooi hersteld was van een blessure, maakte na rust twee doelpunten. Jong Hongarije had bij een 3-0 stand iets teruggedaan uit een strafschop. Verdediger Sven Botman (Lille) kopte in de 87ste minuut uit een hoekschop raak (5-1), Ajax-spits Bryan Brobbey schoot twee minuten later de eindstand op het bord.

Wie de tegenstander in de kwartfinale zal zijn, wordt woensdag bekend. Jong Oranje doet voor het eerst sinds 2013 weer mee aan eindtoernooi. In 2007 werd het team in eigen land Europees kampioen, toen onder leiding van Foppe de Haan.