Is ons belastingstelsel niet te ingewikkeld geworden?

We zitten er weer middenin: de jaarlijkse periode waarin we aangifte moeten doen bij de Belastingdienst. Het is eigenlijk de enige keer in het jaar dat je als burger geconfronteerd wordt met de fiscus en met de kerstboom aan aftrekposten en heffingskortingen waaruit ons belastingstelsel bestaat. Tegelijkertijd haalt de Belastingdienst het nieuws met de toeslagenaffaire, een haperend IT-systeem en een vertrekregeling waarbij ineens 5.000 mensen de dienst verlieten. Is het hele stelsel nog wel te behappen voor jou als belastingplichtige? Wordt het niet eens tijd om de kerstboom weer af te tuigen en een simpeler stelsel neer te zetten? En waar moet je dit jaar extra op letten bij de aangifte?