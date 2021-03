In dit Iraakse ontheemdenkamp onthoofden kinderen hun speelgoed

Kinderen voetballen blootsvoets in de modder van het vluchtelingenkamp van de Noord-Iraakse plaats Hassan Sham. Een stel bejaarden hangt voor hun tenten. Naast de beerput die dienst doet als toilet staat een vuilnisbak met het logo van US Aid en de woorden: ‘Groeten van het Amerikaanse volk.’

Op het eerste gezicht lijkt er niet veel aan de hand in het kamp, maar er is een plek waar de meeste bewoners liever met een boogje omheen lopen: aan de rand van het kamp, pal naast groene akkers en een kronkelend riviertje, woont een groep jonge mannen die hebben vastgezeten voor vermeende betrokkenheid bij Islamitische Staat (IS). „Probeer dat imago maar eens kwijt te raken”, zegt een van de jongens met een speelse grijns. De 25-jarige heeft een klein snorretje en draagt een shirt met een neplogo van Louis Vuitton. „Voor ons IS-gevallen is het natuurlijk lastig om meisjes te vinden in dit kamp!”

Na wat aandringen wil een 20-jarige jongen in Nike Air trui best wat meer over zichzelf vertellen. Hij was veertien toen zijn woonplaats Mosul onder de voet werd gelopen door IS. De strijders vroegen hem of hij de wacht kon houden in zijn wijk. Geen probleem, dacht hij destijds.

„Op dat moment wisten we helemaal niet wat IS was”, zegt de jongen. „Veel mensen waren blij dat ze het leger verdreven. Pas later begonnen de executies en alle regels, ik heb toen zelf ook twintig zweepslagen gekregen omdat ik een sigaret rookte.”

Toch werd de jongen vorig jaar verklikt als IS-strijder. Door wie, dat weet hij niet. Wel weet hij dat het niet best was in de gevangenis waar hij negen maanden vastzat. Omdat hij in de periode van IS minderjarig was, werd hij, nadat hij was voorgeleid bij een eerste zitting, vrijgelaten en naar dit kamp gestuurd. Naar huis durft hij niet. „Ik zat helemaal niet bij IS”, zweert de 20-jarige. „Maar als ze in Mosul mijn strafblad zien, martelen ze me net zo lang tot ik alles beken wat ze willen horen.”

Ruim drie jaar nadat IS er formeel verslagen is, worstelt Irak met een enorm dilemma: wat moet er gebeuren met de mensen die bij de groepering betrokken waren? Terwijl Nederland al kibbelt over enkele tientallen IS-strijders en hun gezinsleden, hebben de Iraakse autoriteiten naar eigen zeggen te maken met wel driehonderdduizend ontheemden die met IS in verband worden gebracht.

Het vonnis voor de meeste vermeende IS-strijders was snel duidelijk: de doodstraf of levenslang, vaak na een proces van nog geen tien minuten. Maar vluchtelingenkampen als dat van Hassan Sham zijn een veel grijzer gebied. Naast de ex-gedetineerden belandden hier zo’n zesduizend mensen die gevlucht zijn uit voormalig IS-gebied. Ongeveer de helft van hen heeft familiebanden met gedode of opgesloten IS-strijders, maar zelfs in hun geval is het de vraag óf zijzelf schuldig zijn, en zo ja, waaraan dan.

Zonnebril

Neem M.H.D., een 75-jarige man uit de provincie Salahuddin die alleen met zijn initialen in de krant durft. De bejaarde is blind aan één oog en draagt een zonnebril, een traditionele hoofdband en een mondkapje. Hij zit in kleermakerszit in zijn tent, naast een gasbrander en een stapel dekens.

Vier zoons van de man zaten bij IS en zijn allemaal gedood tijdens luchtaanvallen. Zoals zoveel Iraakse IS-strijders waren ze soldaten uit het leger van Saddam Hoessein die na de Amerikaanse invasie van Irak in 2003 hun baan verloren en onder druk werden gezet om zich bij Al-Qaida te voegen. Toen later IS opkwam, was ook die overstap snel gemaakt.

Het enige wat we vragen, is dat we zonder angst naar huis kunnen gaan M.H.D. Kampbewoner

„Ze zijn gehersenspoeld en wilden geld”, vat de oude man de levenskeuzes van zijn zoons samen. Hij beweert alles te hebben gedaan om hen op het rechte pad te houden, maar zegt dat ze hem al snel begonnen te haten. Dat gevoel lijkt inmiddels wederzijds. „Mijn zoons verdienen dat ze dood zijn”, aldus de vader, schijnbaar zonder enige emotie. „Ik heb niet eens een begrafenis voor hen geregeld.”

Wel voelt hij zich verantwoordelijk voor zijn schoondochters en kleinkinderen. Na de bevrijding van Mosul is een deel van hen vermoedelijk ontvoerd door sjiitische milities of in een gevangenis in Bagdad beland. De oude man betaalde zich scheel aan corrupte regeringsfunctionarissen die beweerden hen te zullen opsporen, maar dat leverde niets op. Andere familieleden van zijn zoons, en zijn overige kinderen wonen nu bij hem in het kamp. „We zijn met veertien mensen”, zegt het 75-jarige gezinshoofd. „Als ik niet voor hen zorg, doet niemand het.”

Terug naar huis is geen optie. Niet alleen omdat het geld op is, maar ook omdat de man bedreigd wordt door een politieman in zijn woonplaats, die volgens hem op zijn landerijen aast. Die confrontatie durft hij niet aan zonder een officieel regeringsdocument dat verklaart dat hij onschuldig is. „We willen een generaal pardon”, aldus de bejaarde. „Deze vrouwen en kinderen hebben niets gedaan. Het enige wat we vragen, is dat we zonder angst naar huis kunnen.”

Kampmanager Rashid Darwesh Safti overziet zes kampen in de regio, waaronder Hassan Sham. Foto's Melvyn Ingleby

De Iraakse regering geeft ten dele gehoor aan die wens. De vorig jaar aangetreden premier Mustafa al-Kadhimi noemde Iraks interne vluchtelingencrisis een topprioriteit en zei alle kampen in het land dit jaar nog te willen sluiten. In zes maanden gingen ruim veertig kampen dicht en keerden bijna zeventigduizend mensen terug naar huis, aldus regeringscijfers uit januari.

Maar in de praktijk zorgen de gehaaste sluitingen voor extra problemen, waarschuwen onder meer de International Crisis Group en Human Rights Watch. Uit twee recente rapporten van die organisaties blijkt dat veel kampbewoners tegen hun wil worden weggestuurd. Familieleden van IS-strijders worden vaak gedwongen een document te ondertekenen dat hen verplicht tegen hun verwanten te getuigen in de rechtbank. En eenmaal thuis blijkt dat er nauwelijks is nagedacht over hun veiligheid of levensonderhoud.

Voedingsbodem

„Dit is precies de foute aanpak”, waarschuwt Rashid Darwesh Safti, de manager van het kamp in Hassan Sham. Al vijf jaar lang overziet de Koerdische man zes kampen in de regio. In de container die dienst doet als zijn kantoor komen iedere tien minuten opgewonden medewerkers of kampbewoners binnen met het verzoek om hulp of advies. Safti staat iedereen vrolijk te woord.

„In mijn ervaring zijn mensen goed zolang je ze goed behandelt”, aldus de Koerdische kampbaas. „Maar als je hen zonder plan op straat zet, blijven ze permanente outcasts. En dat schept juist een nieuwe voedingsbodem voor radicalisering.”

Safti maakt zich vooral zorgen om de kinderen in het kamp. Veel van hen hebben een of beide ouders verloren, krijgen geen onderwijs en zijn zwaar getraumatiseerd. „We zien dat IS diepe sporen bij hen heeft achtergelaten”, zegt hij. „Zo zijn er kinderen die hun speelgoed onthoofden.”

Deze kinderen hebben dringend onderwijs en psychologische hulp nodig, zegt de manager, maar daar zijn simpelweg geen middelen voor. Internationale hulporganisaties hebben volgens hem al sinds 2019 de geldkraan dichtgedraaid. Bovendien heeft Safti zijn handen vol aan de opvang van honderden gezinnen die in Hassan Sham belandden omdat hun eigen kampen moesten sluiten.

Verwaarlozing

De mogelijke gevolgen van de verwaarlozing zijn groot, waarschuwt de kampbaas. Zonder meer initiatieven om de ontheemden op te nemen in de samenleving, vreest hij dat IS hen op den duur juist gemakkelijker zal kunnen rekruteren. „Dat is niet alleen een Iraaks probleem, maar een gevaar voor de hele wereld.”

Ook Michel Rentenaar, de Nederlandse ambassadeur in Irak, bezocht Hassan Sham en concludeert dat radicalisering op de loer ligt. „De regering in Bagdad zegt zich bewust te zijn van de risico's, maar kan en moet meer doen om te zorgen dat deze mensen veilig kunnen terugkeren", zegt hij telefonisch. „Dat geldt ook voor jongeren die eerder een straf uitzaten. Zij kunnen vaak niet terug omdat ze het risico lopen te worden veroordeeld voor hetzelfde vergrijp. Dat is in strijd met het internationaal recht en daar spreek ik de Iraakse overheid op aan.”

Aanslagen

Naar schatting telt IS nog enkele duizenden strijders die zich ophouden in moeilijk toegankelijke bergen en woestijngebieden. Het aantal aanslagen dat ze van daaruit beramen, is sinds vorig jaar weer scherp toegenomen. Zo kwamen afgelopen januari 32 mensen om het leven in een door IS opgeëiste bomaanslag in Bagdad – de dodelijkste in drie jaar tijd.

Ontheemden niet opnemen is gevaarlijk voor de hele wereld Rashid Darwesh Safti Kampmanager

De jongemannen in het hoekje van het kamp zien het gevaar voor hun ogen toenemen. Volgens de 25-jarige jongen in het neppe Vuitton-shirt, die zegt namens het kampmanagement zijn leeftijdsgenoten in de gaten te houden, zijn er in de afgelopen maanden twintig jongens spoorloos verdwenen.

„Ze vertrekken midden in de nacht”, vertelt hij. „Zogenaamd om familie te bezoeken, maar we weten dat ze naar de bergen gaan om met IS te vechten. Vaak veranderen ze hun telefoonnummers, zodat niemand nog weet waar ze zijn.”

Gevraagd waarom zijn vrienden de benen nemen, haalt de jongen zijn schouders op. „Ze zijn gewoon dom. Ik snap niet hoe je weer in hetzelfde hol kan kruipen waar we na al die jaren uit zijn.”

Ook de jongen uit Mosul in de Nike-trui zegt nooit meer iets met IS te maken te willen hebben. „Ik probeer de andere jongens een beetje te vermijden”, mompelt hij. „Mijn plan is om naar Erbil te gaan en mijn studie af te maken. Misschien dat ik daarna een baan kan vinden.”

Maar de 20-jarige is niet gerust op de toekomst. Zolang hij een strafblad heeft, zal niets hem lukken, vreest hij. „We staan onder veel te veel druk. Ik ben bang dat IS daarvan zal profiteren. Teveel druk zorgt voor een explosie.”

