‘Ik heb vooral een einde willen maken aan de maffiose cultuur’

‘In deze kamer waar ik nu zit, aan dit bureau van de burgemeester, zaten vroeger de vrienden van de maffiabaas. De maffia was overal: in de kerk, in de politie, bij het openbaar ministerie, in de politiek. En nu? Nu kan ik aan premier Draghi schrijven dat de maffia niet meer aan de macht is in Palermo. Natuurlijk zit hier nog wel maffia. Net als in Milaan, in Duitsland, in Nederland. Maar ze is niet meer aan de macht.”

Leoluca Orlando gebaart breed om zich heen. Het lijkt alsof hij zo wil aangeven dat tussen de planten van zijn werkkamer en de stoelen rondom zijn bureau, in de pluche rode gordijnen en tussen de vlaggen van Palermo, Italië en Europa, de geur van maffia is verdwenen. Sinds hij in 1985 voor de eerste keer burgemeester werd, is hij vier keer herkozen. Dat de Siciliaanse hoofdstad niet meer leeft onder een kap van verstikkende angst voor de maffia, is voor een belangrijk deel op zijn conto te schrijven. Het is een van de redenen dat hij, nu 73 jaar en na 21 jaar als burgemeester, woensdag 31 maart in Middelburg door de Roosevelt Foundation wordt geëerd als strijder voor een van de vier vrijheden die president Roosevelt in 1941 de wereld ten doel stelde. Orlando heeft voorgeleefd hoe je angst kunt overwinnen.

Wat moet je doen om vrij te zijn van angst? Orlando buigt zich naar het oogje van zijn laptopcamera dat ons met elkaar verbindt. „Je moet visie hebben. Wat betekent dat? Dat je niet populistisch bent. Een populist is iemand die geen respect heeft voor de tijd, die denkt dat je de wereld in één klap en zonder botsingen kunt veranderen. Die net als Pontius Pilatus, toen hem werd gevraagd of Jezus veroordeeld moest worden, een opiniepeiling houdt en op basis daarvan van mening verandert. Met links of rechts heeft dat niets te maken. Veertig jaar geleden werd Piersanto Mattarella, de president van de regio Sicilië, vermoord door de politici van wat toen mijn partij was, de christen-democraten. Dat waren maffiosi. Als ik toen met zijn vrouw Irma en zijn broer Sergio [de huidige president] had gezegd, we gaan Palermo in drie maanden bevrijden van de maffia, zouden we pretentieuze populisten zijn geweest. Ik heb er veertig jaar over gedaan.”

Glas whisky in de hand

Orlando stamt uit een familie van Siciliaanse aristocraten. Hij had zijn leven ook kunnen besteden aan feestjes in oude palazzi, met een glas whisky in de hand, zei hij ooit. Maar hij koos ervoor zijn politieke dromen na te jagen. Dat betekende een leven met altijd beveiligers om zich heen, niet-aflatende stress. Hij begon als christen-democraat, richtte later een anti-maffiapartij op, flirtte met de Groenen, maar was in wezen te eigenzinnig voor een partijpolitiek harnas.

Nu is het gewoon Leoluca Orlando, iemand die niet in een vakje past. De katholieke burgemeester die als eerste in Italië een homohuwelijk inzegende. De eigengereide politicus die Amerikaanse terdoodveroordeelden laat weten dat ze in Palermo begraven kunnen worden, en die gevangenen laat meelopen in de processie van patroonheilige Santa Rosalia. De gangmaker achter de Palermitaanse lente, waarmee het verzet tegen de maffia opkwam, en nu de burgervader die migranten welkom heet.

„Ik heb mijn leven eraan gewijd om Palermo te bevrijden uit de greep van de maffia”, zegt hij. Zijn belangrijkste boodschap? „Je moet niet alleen de wet respecteren, je moet de rechten van mensen respecteren. Wat ik vooral heb willen doen, is een einde maken aan de maffiose cultuur. Die wordt niet alleen gevoed door mensen die anderen doden. De maffia heeft honderd, misschien tweehonderd mensen nodig die schieten. Maar zij heeft ook duizenden mensen nodig die niets zien, niets horen, niets vertellen.”

Hij maakt aanhalingstekens met zijn vingers: „De fatsoenlijke mensen die de andere kant op kijken. Mensen moeten begrijpen dat ze zo medeplichtig zijn.” Zijn mantra: de maffia „doodt twee keer, eerst een persoon, dan een cultuur.”

Het andere spoor, waar hij niet zo veel woorden aan vuilmaakt omdat hij het als idee minder interessant vindt, is het stadsbestuur behoorlijk laten functioneren. Om mensen zich te laten afkeren van de maffia is het ook nodig dat burgers de lokale overheid weer vertrouwen. Bijvoorbeeld doordat iedere ochtend de vuilniswagens uitrijden om het afval op te halen.

Omgang met migranten

Dan pakt Orlando een ingelijste brief van paus Franciscus. „Hierin bedankt hij mij voor de manier waarop ik omga met migranten.” In de motivatie van de Four Freedoms Awards staat het ook: „Sinds vele jaren is hij de meest prominente pleitbezorger van een gastvrije en menselijke benadering van immigratie in Italië en Europa.”

„Ik ben een racist”, zegt Orlando, met zichtbaar plezier in de provocatie. „Ik verdedig het menselijk ras.” Hij vertelt dat hem vaak wordt gevraagd hoeveel migranten er zijn in Palermo. Tachtigduizend? Honderdduizend? „Dan antwoord ik: geeneen. Wie in Palermo woont, is een Palermitaan. Ik geef iedereen die in Palermo is residentie” – een bewijs dat je ingeschreven staat bij de burgerlijke stand. „Dan kunnen mensen een legaal arbeidscontract afsluiten, legaal een appartement huren. Een van die migranten heeft eens tegen een Italiaanse krant gezegd: ik ken de burgemeester van Palermo niet, maar ik wil hem bedanken, want hij heeft mij residentie gegeven en nu kan ik eindelijk belasting betalen.”

Natuurlijk botst dat, regelmatig. Maar Orlando verzint steeds weer een oplossing. „Twee jaar geleden hadden we een gay pride, de grootste van Europa. Niet alleen de gebruikelijke mars op 28 juni maar drie maanden gewijd aan homoseksualiteit én aan migratie. Ik vroeg mijn homoseksuele vrienden: jullie vragen erkenning van jullie rechten, kan ik jullie dan ook vragen om de rechten van migranten te respecteren? En mijn moslimvrienden: jullie vragen aandacht voor jullie rechten, mag ik dan jullie vragen om de rechten van homoseksuelen te respecteren? Ik heb hen bij elkaar gezet en gezegd: verzinnen jullie samen maar iets voor die drie maanden. Dan doe ik met jullie mee.”

Orlando moet niets hebben van discussies over vaderland en identiteit. „Iedereen heeft het recht zijn eigen identiteit te kiezen. Die kan niet afhangen van het bloed, van een vader of een moeder. Er is niet een Italiaanse identiteit, of een Siciliaanse, er zijn acht miljard identiteiten. We leven niet meer in een gesloten ruimte, we kunnen onze identiteit kiezen. We zijn allemaal een unieke cocktail.”

Hij vertelt dat hij de pandemie als een enorme stimulans ziet. „Het is een tragedie, maar het is ook een gebeurtenis die ons leven verandert. Koppel dat aan de mogelijkheden die de digitalisering biedt, verbind dat met wat migranten ons leren over een identiteit die je kunt kiezen, en je staat aan een nieuw begin.”

„De uitdaging is nu dat we een alternatief moeten zoeken voor het egoïstische individualisme, voor de beperkingen van verstikkende gesloten groepen.” Hij onderstreept dat hij zich niet tégen bepaalde mensen, bepaalde politieke leiders wil keren. „Ik ontdek regelmatig dat iemand tegen mij is. Dat kan. Maar zelf ben ik tegen niemand. Dát betekent voor mij vrij zijn van angst. Ik volg alleen mijn visie. Punto.”

