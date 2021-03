Dit zijn de beste tips om een saaie online vergadering te overleven

Er is zo’n gifje, misschien ken je het, van een man op een kantoor in een pandaberenpak die driftig een bureau leegveegt, het beeldscherm op de grond gooit, een toetsenbord uit de handen van de verbouwereerde eigenaar trekt en stukslaat op de rand van de tafel.

Ik ben er niet trots op, maar ik kijk er graag naar als ik weer eens in een doodsaaie online vergadering zit die net zo goed een mail had kunnen zijn.

Want ze gaan maar door, toch? Die online ‘mietings’ voor de thuiswerkers. Vorig jaar april schreef ik al dat ze ons de neus uitkomen, dat we er hoofdpijn van krijgen, en dat we ons er ’s avonds uitgewrongen theezakjes door voelen. Maar we zitten er nog minstens tot de zomer aan vast. En zelfs dat is nog een optimistisch scenario.

Ik was dan ook meteen geïnteresseerd toen ik op LinkedIn een post zag met de tekst: „breng meer schwung in online meetings met provocatieve tools”. Provocatieve tools! Dan moet je net mij hebben. Maar ik durfde er niet op te klikken uit angst er de zoveelste lijst tegen te komen met ‘lachsessies’, ‘tjakka’-roepers en ‘energizers’ – iedereen die het woord ‘energizer’ durft te gebruiken moet sowieso een draai om de oren.

En dus dacht ik: weet je wat, ik vraag eens rond of jullie ‘provocatieve tips’ hebben om je doodsaaie online vergaderingen mee op te vrolijken. En ik kreeg er zo veel, dat ik ze niet allemaal in één aflevering kreeg. Hier komen dus alvast de eerste; volgende week de rest!

Tip 1 is meteen de belangrijkste – dan hebben we die vast gehad – en die luidt: HOU HET KORT. Kom op mensen, echt hoor.

Stop dus met voorstelrondjes, PowerPoints met agendapunten en ‘hoe voel jij je’-barometers, maar kom meteen terzake en stop ermee als het klaar is – hoe moeilijk kan het zijn?

Spreek anders eens een vreemde vergaderlengte af om iedereen op scherp te zetten. Dus niet het standaard uur waarin Teams, Webex en Zoom rekenen, maar 37 minuten, of beter nog: 9. En dat iedereen die iets wil zeggen, slechts een minuut krijgt om z’n punt te maken.

En stel dan ook sancties in, keiharde sancties, als mensen daaroverheen gaan: dat is tip twee.

Denk aan sancties als het inhouden van salaris, het verplicht dragen van een overhemd met korte mouwen of een spreekverbod voor alle online vergaderingen voor de rest van het jaar.

Maar je kunt ook sancties afkondigen bij andere overtredingen tijdens de vergadering. Bijvoorbeeld als mensen de woorden ‘funnel’, ‘eigenaarschap’ of ‘dagdagelijks’ gebruiken, of als ze vergeten hun microfoon uit te zetten tijdens het plassen. Discipline zal ons redden.

Net als een nuttig onderwerp. Dat is tip drie: zorg voor een nuttig onderwerp! Als ik jullie zo hoor, lijkt het wel of niemand daar ooit aan denkt, maar hoe nuttiger de vergadering, hoe meer mensen er wakker blijven. Bovendien: een nuttige vergadering verwacht niemand en onverwachte dingen helpen altijd goed om mensen scherp te houden.

Dat is ook meteen tip 4: zorg voor verrassingen. Gooi dus eens een glas water over je hoofd, ga op een boot zitten en laat ze raden waar je bent, drink uit een fles wodka (gevuld met water), spreek stiekem in het huis van een collega af en loop daar vervolgens na een paar minuten heel ontspannen door het beeld, of verkleed je als clown en gedraag je zo normaal mogelijk.

Over clowns gesproken: dreiging werkt ook goed. Dat is tip 5. Begin bijvoorbeeld eens, zoals een lezer tipte, met de woorden: „mag ik even iets onaangenaams zeggen?” en kijk hoe „al die verveelde koppies vervolgens opveren”. Of zeg tegen je baas: „zullen we het anders eens over jóúw functioneren hebben?” Pak er een bakje popcorn bij.

Iets eten werkt sowieso goed om de aandacht vast te houden, dat is tip 6, en dan bij voorkeur iets wat lastig zonder kleerscheuren naar binnen te krijgen is – denk tompoezen of spaghetti.

Dat is ook leuk voor discussie; hóé je die dingen het beste kunt eten – snij ik de spaghetti of niet, eet ik eerst het dakje van de tompoes of hap ik het complete gevaarte naar binnen, etc. Je kunt ook andere etensvragen aansnijden: of ze ‘patat’ of ‘friet’ zeggen, of ze wel of geen ananas op hun pizza blieven. Geloof me, ook dan zal niemand in slaap vallen.

Dingen laten bezorgen voor een vergadering is ook een aanrader. Dat is tip 7. Bijvoorbeeld een doos met een wc-rol erin, en dat ze dan mogen vertellen hoe ze die rol zouden pakken, hoe ze hun rol überhaupt zien – regierol? – en hoe ze hem hebben hangen thuis (met het papiertje naar de muur of andersom).

Maar goed, ik hou dan ook van ‘spelen met intrigerende voorwerpen’. Jullie ook? Zet bijvoorbeeld eens een kist achter je met grote stapels cash erin en laat het deksel achteloos openstaan. Of ga voor een wasmand vol pikante lingerie zitten, of achter een tafel vol eierdozen.

Maar ook een ‘voorwerpenbingo’, zoals een lezer tipte, lijkt me erg leuk. Dan noemt iemand een voorwerp – een dekbed, een lantarenpaal, een roeiboot – en wie daarmee het snelste in beeld verschijnt, wint mooie prijzen. „Als mijn man zo’n bingo heeft, rent hij ineens als een gek door het huis”, schreef de lezer.

Hoe was jouw werkweek? Tips voor Japke-d. Bouma via @Japked op Twitter.