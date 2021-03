Hoge Raad: veroordeling bevrijdingspoging Benaouf A. blijft staan

De veroordeling van negen mannen die werden verdacht van betrokkenheid bij een verijdelde ontsnappingspoging van crimineel Benouaf A. blijft intact. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag besloten, nadat het hooggerechtshof van Amsterdam de groep celstraffen oplegde van één tot zes jaar. De Raad stelt dat de mannen schuldig zijn aan het voorbereiden van een ontspanningspoging van A. uit de gevangenis van Roermond met een gekaapte helikopter in 2017. Zonder politieoptreden „zou de actie zijn voltooid”, stelt de Hoge Raad, en veegt daarmee het cassatieverzoek van tafel.

De negen verdachten werden eerder door de rechtbank van Amsterdam vrijgesproken, omdat die oordeelde dat door de interventie van de politie de poging nog niet was begonnen. Bovendien, zo stelde de rechter, voorkwam de politie dat de mannen in hun beoogde helikopter konden stappen. Maar in het hoger beroep werden de negen mannen vorig jaar door het hooggerechtshof alsnog veroordeeld, omdat die oordeelde dat wel degelijk sprake was van een ontsnappingspoging.

Hijsconstructie

Zo stelde het hof dat de verdachten langdurig voorbereidingen hadden getroffen voor de ontsnappingsactie. Daarbij verwees het hof naar een hijsconstructie om A. vanuit de luchtplaats uit de gevangenis te takelen, het huren van een helikopter en het invliegen van een Colombiaanse helikopterpiloot. Ook waren vluchtauto’s gestolen en was er rondom de georganiseerde ontsnappingspoging telefonisch contact met A.

De Hoge Raad gaat daar dinsdag in mee en stelt dat de verdachten „in vergaande mate” uitvoering hebben gegeven aan een „sterk planmatige bevrijdingsactie”. De straffen zijn nu definitief. In Nederland is het hulp bieden aan een ontsnappingsoperatie strafbaar, maar als een gedetineerde zichzelf bevrijdt, krijgt diegene daarna geen strafverhoging na een nieuwe arrestatie.

A. zit een gevangenisstraf van twaalf jaar uit voor een liquidatie in Antwerpen in 2012. De mannen die hem wilden bevrijden, wilden een rondvlucht met een helikopter boeken bij een verhuurbedrijf. Dat kreeg argwaan en waarschuwde de politie, die de ontsnappingspoging daarna wist te voorkomen. De politie trof na de aanhouding onder meer automatische wapens, munitie en een handvuurwapen aan. Ook hadden ze jerrycans en vuurpijlen bij zich. Een van de verdachten werd doodgeschoten.