Halsema, politie en OM roepen senaat op tegen kraakwet te stemmen

Burgemeester Femke Halsema, de Amsterdamse politie en het Openbaar Ministerie roepen de Eerste Kamer op om dinsdagmiddag tegen een wetsvoorstel te stemmen dat beoogt gekraakte panden sneller te kunnen laten ontruimen. In een open brief wendt Halsema zich tot de senatoren om tegen de initiatiefwet te stemmen die het mogelijk maakt om krakers binnen 72 uur uit een pand te zetten. Een rechter moet binnen dat tijdsbestek beoordelen of er geen ernstige bezwaren spelen om niet tot uitzetting over te gaan. Volgens Halsema, justitie en politie zorgt zo’n wettelijke procedure „niet voor een effectievere aanpak van het kraakverbod”, maar wel tot „toenemende werklast”.

Het door de VVD en CDA ingediende voorstel – dat al is aangenomen door de Tweede Kamer – werkt in de ogen van Halsema juist extra bureaucratie in de hand, waardoor uitzetting juist vertraging kan oplopen. De burgemeester, politie en justitie erkennen de strafbaarheid van kraken en vinden dat „ieder pand waar een eigenaar concrete plannen mee heeft” zo snel mogelijk ontruimd moet worden. Maar daarvoor is geen nieuwe wet nodig, aangezien ze wijzen op cijfers waaruit blijkt dat het ontruimingsbeleid al is aangescherpt en het aantal kraakacties daarna is gedaald. Het voorstel noemt Halsema „achterhaald” en „ingehaald door de praktijk”.

Halsema vindt het „een gemiste kans” dat pleitbezorgers van de wet „nooit contact hebben gezocht” met de politie, burgemeester en OM in Amsterdam „om na te gaan of hun voorstel behulpzaam is in de praktijk”. Daarbij wijzen de briefschrijvers erop dat de initiatiefwet gebaseerd is op de situatie in de Nederlandse hoofdstad. Daar zijn volgens hen sinds eind 2019 al enkele aanscherpingen rond het ontruimingsbeleid doorgevoerd: er werd vaker overgegaan op aanhouding en registratie van krakers, vaker op heterdaad opgetreden en zijn afspraken met de rechtbank gemaakt om vaart te zetten achter ontruimingsprocedures.

Afname

„Het aantal kraken in Amsterdam is na deze aanscherpingen met maar liefst 80 procent afgenomen”, aldus Halsema. „Zo werden er in 2019 nog 86 panden gekraakt, dat waren er het afgelopen jaar nog maar vijftien.” Nadat de krakers werden gemaand het pand te verlaten, spanden zij in 30 procent van de gevallen een kort geding aan. De burgemeester stelt dat die binnen drie weken na het ontruimingsbevel plaatsvinden. Bovendien, zo schrijft ze, zijn „alle vorderingen” van krakers vorig jaar afgewezen door de rechter, waarna directe ontruiming volgde. Vorig jaar zijn in Amsterdam 25 krakers strafrechtelijk vervolgd.

Landelijk werd in 2010 verscherpte wetgeving jegens krakers van kracht. Die biedt krakers na aankondiging van ontruiming nog wel de gelegenheid een kort geding aan te spannen. In afwachting van de uitkomst kunnen ze blijven bivakkeren in het pand. De indieners van het voorstel, Kamerleden Daniel Koerhuis (VVD) en Madeleine van Toorenburg (CDA) zeggen tegen de Volkskrant dat krakers soms tot acht weken in andermans pand kunnen blijven. Hun wet zorgt juist voor een snelle verwijdering, benadrukken ze. De twee parlementariërs wijzen erop dat kraken „een misdrijf” is en dat krakers „inbrekers” zijn.

