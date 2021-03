Zondagmiddag zat ik met de neef (12) op de bank en opeens vroeg hij me waarom het zo vervelend is om over je lievelingsmuziek te praten. „Hè”, zei ik, „dat is toch juist leuk?” „Okay”, zei hij, maar op dezelfde toon als wanneer zijn oudere broer weer eens een betoog over het gedachtegoed van Branko Milanovic afsteekt en dus besloot ik maar wat door te vragen. Wat bleek: sinds vorige week zat er een nieuwe jongen in zijn klas. In de pauze waren ze aan de praat geraakt en bleken ze van dezelfde band te houden.

„Ik dacht eerst van heej, relaxed”, zei de neef. „Maar toen begon hij me te ondervragen. Of ik wel wist dat hun derde album was opgenomen in de jungle. Of ik dat ene speciale live-concert wel gezien had. Dat de zanger eerst in een andere band zat.”

„Hij gaf je dus het gevoel dat je niets wist van iets waarvan je hield”, zei ik.

„Ja”, zei de neef boos. „En dat ik dus geen échte fan ben.”

Blergh. De ergste betweters zijn degenen met wie je een voorliefde deelt. Die direct gaan kijken of je er wel écht alles over weet, of je alle vinylversies hebt. Ze betrekken je in een wedstrijdje. Het gaat hen niet om delen maar om overtroeven.

„Ik zei maar dat ik naar de wc moest”, zei de neef. „Ik werd er gewoon moe van.

„Hij begon ook meteen te zeggen welke andere bands ik moest gaan checken. Dat maak ik zelf wel uit.”

Inderdaad. Dat doe je toch ook niet met partners? Zo van: ‘Oh houd je van Robin, nou dan vind je Jan, Piet, Joris en Corneel vast ook leuk.’

„Nou ja, het hoort vast bij de puberteit”, mopperde de neef en ik hield maar even mijn mond. Er was een tijd waarin ik in gezelschap helemaal geen zin meer had om het te hebben over de muziek, films of boeken waar ik van hield, juist om dit soort types.

„Twee jaar terug, in Duitsland, ving ik op de camping een vuurvlieg”, glimlachte de neef opeens. „De man in de tent naast ons bleek een bioloog en begon ongevraagd van alles uit te leggen. Het was heel vervelend, hij sprak tegen mij maar had het vooral tegen zichzelf. Gelukkig joeg mam hem weg. Ik hoefde toch niet de Latijnse naam te weten om iets te bewonderen. Het ging er gewoon om dat ik dat beestje mooi vond. Dat was het enige dat telde. Dat het gloeide in het donker. En daardoor in mij.”

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.