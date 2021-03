Ghislaine Maxwell, ex-vriendin van Jeffrey Epstein, ook verdacht van seksuele uitbuiting

De Amerikaanse justitie heeft de aanklacht tegen Ghislaine Maxwell, de ex van Jeffrey Epstein, uitgebreid. Ze wordt nu ook verdacht van seksuele uitbuiting en het verlenen van medewerking bij mensenhandel. Dat melden persbureaus Reuters en AP dinsdag.

De zaak tegen Maxwell is uitgebreid met de beschuldigingen van een vierde meisje. Zij werd volgens volgens de aanklagers tussen 1994 en 2004 misbruikt door de miljonair Epstein. Dat begon toen het slachtoffer 14 jaar oud was. Ze zou door Maxwell zijn geronseld en voorbereid om seksuele handelingen te verrichten met Epstein, in zijn woonplaats Palm Beach in Florida. Ook moedigde Maxwell haar aan om andere meisjes te regelen om hetzelfde te doen. In ruil daarvoor kreeg het meisje honderden dollars en cadeautjes, zoals lingerie.

Miljonair Epstein pleegde in 2019 zelfmoord in een gevangenis in New York, waar hij verbleef op verdenking van mensenhandel en seksueel misbruik van tientallen meisjes. Maxwell is in de zomer van 2020 opgepakt en zit sindsdien vast. In de aanklacht staat verder dat ze minderjarige meisjes tot seks met Epstein heeft verlokt en soms met haarzelf. Ook wordt ze verdacht van meineed. Zelf ontkende ze eerder dat ze Epstein heeft geholpen met het ronselen van tienermeisjes. Haar rechtszaak start op 12 juli.

Lees ook: Ghislaine Maxwell, de ‘pooier’ van miljonair Jeffrey Epstein