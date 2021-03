Gemiste vaccindeal voedt ongeduld

In Alphen aan den Rijn staat de prikstraat leeg, twitterde een GGD-arts dinsdagmiddag. Naar de afsprakenlijn van de GGD belt helemaal niemand, twitterde een andere GGD-medewerker. Het komt door een tekort aan vaccins, verdedigen de GGD’en zich. Het RIVM wijst naar de GGD’en: er zou minder geleverd worden aan de prikstraten omdat de afsprakenslots niet gevuld worden. Het lijkt wel, zeggen ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers en intensivist Diederik Gommers deze woensdag in NRC, „alsof ze de urgentie niet voelen”.

En juist in die context van institutioneel vingerwijzen kwam dinsdag het nieuws van de NOS en de Volkskrant dat Nederland vorig jaar mogelijk een kans op miljoenen extra vaccins liet lopen. In april 2020 kon de overheid namelijk miljoenen euro’s investeren in de capaciteit van de Leidse vaccinfabriek Halix, die produceert voor AstraZeneca/Oxford. Het kabinet bevestigde dinsdag dat er vorig jaar met Halix gesproken is over een investering, maar die zou kort na het gesprek niet meer nodig geweest zijn. Vaccins zou Nederland niet zijn misgelopen.

De Europese Unie, en daarmee Nederland, zit juist te springen om vaccins van AstraZeneca. De Brits-Zweedse farmagigant levert nog niet de helft van wat er beloofd was, als gevolg van productieproblemen. Maar als Halix mede dankzij Nederlands geld een reactorvat van 1.000 liter had kunnen aanschaffen, in plaats van 200 liter, zoals de NOS schrijft, had de bijdrage van Halix veel groter kunnen zijn.

Nederland had dan wel als voorwaarde moeten stellen dat de productie in eerste instantie ten goede zou komen aan Nederlandse of Europese burgers. Dat ontbrak in de latere contractonderhandelingen tussen Europa en AstraZeneca: Brussel is toen te makkelijk uitgegaan van wederkerigheid met de Britten en heeft geen ‘Europa-eerst-bepaling’ in het contract laten opnemen.

Het contrast tussen de vaccinatiegraad in het VK en die in de EU is er dan ook naar: meer dan de helft van de volwassen Britten heeft al een eerste prik gehad, in Europa is dat nog geen 15 procent. Ook in de Verenigde Staten lonen de vroege miljardeninvesteringen van de overheid en de opgelegde exportrestricties.

Rol Omtzigt

Het nieuws van dinsdag speelt in op de politieke dynamiek die Den Haag in zijn greep houdt: die rond de „functie elders” voor CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, wat in een uitgelekt formatiedocument stond. Volgens de NOS en de Volkskrant tipte Omtzigt premier Mark Rutte (VVD) over de investering. Dat Rutte daar niet op inging, versterkt het beeld dat Omtzigt en zijn aanhangers graag uitdragen: dat van de doorbeukende volksvertegenwoordiger naar wie door de zittende macht niet geluisterd wordt.

Omtzigt zal ook centraal staan in het debat dat de nieuwe Tweede Kamer naar verwachting woensdag of donderdag voert met de voormalige verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66). Want ondanks twee brieven die poogden uitleg te geven over de suggestie dat Omtzigt „elders” werk moest vinden, blijft de belangrijkste vraag nog onbeantwoord: op wiens instigatie kwam dat in de formatienota terecht? Partijen die van dat debat een discussie over de bestuursstijl van Rutte willen maken, kunnen in het nieuws van dinsdag nieuw materiaal vinden.

Tegelijkertijd voedt het politiek ongeduld over de vaccinaties. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) zal onder meer duidelijk moeten maken hoe zijn bewering dat de investering „niet meer nodig” was zich verhoudt tot de claim van de NOS dat Nederland ook na de gesprekken nog kon aanhaken bij het Oxford-project. Kamerleden van zowel coalitie- als oppositiepartijen eisten dinsdag direct opheldering van het kabinet. Zij zien in de afwijzing een bevestiging dat Nederland de pandemie voortdurend onderschat.

