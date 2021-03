Koopmans is tevreden over het WHO-rapport: ‘een goed resultaat’

Meer onderzoek is nodig en alle hypotheses zijn nog open. Dat is de weinig spannende conclusie van het eindrapport van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat dinsdag na weken vertraging verscheen. Het eerste internationale onderzoek op dit terrein dat in januari en februari ter plaatse in Wuhan plaatsvond komt niet met een heterdaad op de proppen, maar rangschikt alleen verschillende scenario’s op volgorde van waarschijnlijkheid.

„We hebben echt wel veel informatie op een rij gekregen”, zegt Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het Erasmus MC in Rotterdam en een van de internationale experts in het expertteam namens de WHO. „Tja, je kunt zeggen: wat levert dit nou voor echt nieuwe inzichten op? Maar om dat allemaal zo bij elkaar geschreven te krijgen vind ik het toch een goed resultaat.”

De missie kon pas ruim een jaar na het begin van de uitbraak plaatsvinden, na maanden van moeizame onderhandelingen tussen de WHO en China. „Ja, misschien hadden we meer kunnen vinden, als we eerder mochten beginnen, dat weet je niet”, zegt Koopmans nuchter, „Maar tegelijk is het zo dat je inmiddels een jaar na dato ook beter weet waarnaar je kunt zoeken. Dus ja, het gaat twee kanten op.”

De persconferentie, het eindrapport alles liep opnieuw vertraging op. Kwam dat door een zware onderhandeling?

„Nou onderhandelen, je bent gezamenlijk een stuk aan het schrijven met conclusies, waarbij je iedere keer moet zeggen: wat is nou precies de juiste verwoording? Het moet dan worden vertaald, klopt het zo? En dan moet het weer worden terugvertaald, klopt het zo? Het is heel bewerkelijk.”

Het waarschijnlijkst achten jullie overdracht van het virus via een tussengastheer. Maar bij dieren op de Huananmarkt werd geen besmetting gevonden.

„De dieren testten niet positief op dat moment, moet je dan zeggen. Het materiaal dat er was, was van eind december toen de markt op slot ging. Er is een hoge doorstroom op zo’n markt dus dat sluit niet uit dat je wel wat gevonden had als je begin december had bemonsterd.”

De eerste mensen die in Wuhan besmet raakten, hadden geen relatie met de markt, wat zegt dat?

„Dat er in het begin alleen zicht was op de ernstig zieke mensen is natuurlijk heel erg lastig in dit verhaal. In het onderzoek wil je echt precies weten waar welke casus is geweest, maar je weet tegelijkertijd dat er voor iedere casus die je hebt er een heel aantal kunnen zijn die je niet hebt. Het is de vraag of met dit virus dat ook vaak milde klachten of asymptomatische infecties geeft het ooit gaat lukken om aan de hand van de klassieke epidemiologie bij de eerste risicofactoren uit te komen.”

Waarom is het scenario via diepvriesvoedsel niet uitgesloten?

„Virusoverdracht via voedsel kan gebeuren, maar het is belangrijk onderscheid te maken. China zit sterk op die lijn omdat ze af en toe weer een opflikkering van het virus hebben en dat op deze manier linken aan importen. Maar de situatie is natuurlijk heel anders wanneer je spullen verpakt en verhandelt midden in een pandemie waarbij er volop besmettingsrisico is.” Als dat er niet is, zoals in het begin, dan moet je in dit scenario wel een heel maffe toevalstreffer hebben.”

Ontsnapping van het virus uit een lab noemt het rapport ‘onwaarschijnlijk’, maar dat is in feite alleen gebaseerd op wat jullie is verteld?

„We zijn bij de drie verschillende labs geweest. We hebben ook bekeken wat er gedaan is door die labs. We hadden de taak om samen met hen zo gedetailleerd mogelijk proberen te reconstrueren wat er nou precies aan het begin gebeurd is. We zochten naar een aanknopingspunt voor verder onderzoek, en dat hebben we niet gevonden.”

Toch was er bericht over enkele zieke laboranten, maar die bleken geen antistoffen te hebben. „Ja, dat klopt. En dat is ons verteld en toen hebben wij gezegd: dankjewel. Maar als je dat niet gelooft, dan heb je een heel ander verhaal, en moet je een inspectie gaan doen.”

Hoe moet het onderzoek nu verder? „We hebben een aantal aanbevelingen gedaan. Er moet nog verder gekeken worden of er in de maanden voor december misschien kleinere uitbraken zijn geweest en die patiënten moet je dan opsporen en interviewen. Teruglopen van de aanvoerlijnen van de markt naar de fokkerijen waar mogelijk gevoelige diersoorten vandaan komen. En vergelijkende studies naar antistoffen in het bloed, van voor de uitbraak in de december en in de verschillende gebieden waar we aanwijzingen hebben voor het rondwaren van het virus.”