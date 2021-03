Een donororgaan, en dan begint het pas

‘Het bijzondere van een niertransplantatie ligt in iets anders, dat alleen maar te vergelijken is met de geboorte van een kind. De ene mens schenkt nieuw leven aan een ander. Toen mijn moeder mij een nier gaf (‘schonk’), voelde dat voor haar en voor mij als een tweede geboorte,” schreef oud-collega Arnoud Veilbrief, die donderdag onverwacht overleed op 47-jarige leeftijd, in de zomer van 2008 in NRC.

Zijn stuk was bijzonder omdat het afweek van het vaste stramien van verhalen over transplantaties, die altijd op een climax gericht zijn. Eerst is er het lijden, waarna de ingreep fungeert als verlossing en eindstreep. Veilbriefs relaas begon daar eigenlijk pas. Hij schreef over pijn en schaamte, over de fantastische nachtmerries die hij in zijn ziekenhuisbed had en over de wonderlijke uitgelatenheid waar hij plots door opgetild kon worden. En over het moment waarop zijn moeder uitsprak dat zij het allemaal best nuchter beleefde. Ze waren elkaar helemaal niet huilend in de armen gevallen, zoals de mensen op tv deden. Het bevrijdde hem van een schuldgevoel, want hij had bij zichzelf iets vergelijkbaars geconstateerd, dat hij voor een gebrek aan dankbaarheid hield.

Als twee jonge honden

Ik moest maandag veel aan het relaas van Arnoud Veilbrief denken bij De 100: wachten op een donor, een programma waarin Bert van Leeuwen portretten maakt van mensen die wachten op een donororgaan. In hoeverre zouden deze reportages afwijken van het vaste stramien? Dat gebeurde het meest in het verhaal van de twaalfjarige Wende, een meisje met glanzende ogen dat een geslaagde harttransplantatie onderging. Het was mooi om te zien hoe haar ouders na de goede afloop dreigden door elkaar heen te praten als twee jonge honden die samen werden uitgelaten.

Wat die ouders ook deden, was zorgvuldig afwegen wat ze wel en niet in beeld wilden. Ze wachtten het verloop van de operatie buiten het zicht van de EO-camera’s af. Na afloop vertelden ze hoe hun dochter de eerste week had doorstaan, maar de kijker kwam nog niet aan Wendes bed. Ze had dagen vol pijn gehad, wat contrasteerde met de uitgelaten stemming van de familie rond haar bed. „Wij waren allemaal heel blij”, aldus haar vader, „maar zij voelde zich rot.” Het meisje is voorlopig de medische molen nog niet uit: ze moet nog een jaar lang elke week naar het ziekenhuis voor controle.

Niet ziek genoeg

Een programma als De 100 is ook een impliciete oproep aan mensen om zich als donor te registreren, wat scherp naar voren kwam in het verhaal van de aan een leverziekte lijdende CarelJan. Hij veranderde in korte tijd van een fitte voetballende vader in een man die speciaal voor de filmploeg heel zachtjes een balletje overschiet op het lokale voetbalveld. Zijn tragiek is dat hij weliswaar ziek is, maar dat andere mensen zieker zijn en hij dus niet bovenaan de wachtlijst staat.

Zo treedt het paradoxale effect op dat de rappe verslechtering van CarelJans toestand voor hem tegelijkertijd angstaanjagend en hoopgevend is. Hoe dichter hij bij de afgrond komt, hoe groter de kans dat hij toch voor een transplantatie in aanmerking komt. Het bestaan, of het systeem, duwt hem naar een climax.

Daarover had ik nog wel een stuk van Arnoud Veilbrief willen lezen, waarin hij het allesbeslissende eindoordeel, de voorgeschreven climax, achterwege zou laten. Zoals hij dat ook deed toen hij een maand geleden voor het laatst in NRC stond, met een elegante beschouwing over hoe de fietsbel in onbruik is geraakt: „Zijn we te onverschillig geworden, te hard? Of juist te gevoelig, te zacht? We scheren elkaar liever voorbij zonder te storen. Uit discretie. Met als gevolg dat de ander zich soms rot schrikt.”